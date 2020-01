: Zonguldak 1,5 yaşındaki çocuk 25 kuruş yuttu, çıkarması bekleniyor

21.01.2020 09:35 | Son Güncelleme: 21.01.2020 09:47

1,5 yaşındaki çocuk 25 kuruş yuttu, çıkarması bekleniyor

ZONGULDAK'ta, 1,5 yaşındaki E.İ.'nin yuttuğu madeni para röntgende tespit edildi. E.İ.'nin 25 kuruş madeni parayı doğal yollarla çıkarması beklenirken, Dr. Sertaç Akman çocukların bu tür materyalleri yutabilme ihtimaline karşı aileleri uyararak, "Özellikle 1 yaş civarındaki çocuklar, her şeyi dokunarak veya ağzına alıp tadarak farkına varma döneminde olduğu için büyük, irili ufaklı her şeyi ağızlarına götürebiliyorlar. Aileler dikkatli olmalı" dedi.

Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne 16 Ocak'ta başvuran aile, doktorlara çocuklarının madeni para yuttuğunu söyledi. Dr. Sertaç Akman, çekilen röntgende E.İ. isimli erkek çocuğun midesindeki 25 kuruşluk madeni parayı tespit etti. E.İ.'nin yapılan muayenesinde madeni paranın yemek borusuna zarar vermediği anlaşıldı. Doktorlar, gerekli tetkikleri yaptıktan sonra E.İ.'nin parayı doğal yollarla çıkarması için taburcu edip evine gönderdi. Takibe alınan E.İ.'nin normal yolla parayı çıkaramaması halinde endoskopi veya ameliyat gibi farklı yöntemlerle paranın çıkarılabileceği öğrenildi.

'EĞER YEMEK BORUSUNA TAKILIYORSA SAATLERİN ÖNEMİ VAR'

Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman, bu tür vakaların 1 yaş civarındaki çocuklarda sıklıkla görüldüğünü söyledi. Çocuğun yuttuğu cismin büyüklüğü ve midesine inip inmediğinin çok önemli olduğunu anlatan Dr. Akman, şöyle konuştu:

"Özellikle 1 yaş civarındaki çocuklar, her şeyi dokunarak veya ağzına alıp tadarak farkına varması döneminde olduğu için büyük, irili ufaklı her şeyi ağızlarına götürebiliyorlar. Bunların bir kısmı boğazlarına kaçabiliyor. Soluk borusuna ya da yemek borusuna kaçabiliyor. Bunlarda daha sonra acil durum teşkil edebiliyor. Aslında soluk borusuna kaçtığı zaman acil durum bizim için hayati önem taşıyor. Çünkü küçük 1 yaşındaki bebeğin soluk borusu parmağımızın inceliğinde küçük olduğu için burayı tıkayabilecek bir madde çocuğun hayatını kaybetmesine yol açabiliyor. Aklınıza gelebilecek çocuklar her şeyi yutabiliyor. Kolye pil oyuncak parçalarını çocuklar yutabiliyorlar. Yuttuktan sonra yemek borusunu geçebiliyorsa ardından mideye yerleşiyor. Eğer yemek borusunda takılıyorsa bu anda saatlerin önemi vardır. Saatler içinde yabancı cismin çıkarılması gerekiyor. Mideye inen yabancı cisim ise bizim biraz daha rahat olmamızı sağlıyor. Bu bağırsakla dışkıyla atılabilmekte. Yüzde 80'i kakayla dışarı çıkıyor cisim."

'MIKNATISLI MADDELER BAĞIRSAKTA DELİNMELERE YOL AÇABİLİR'

Dr. Akman, ailelerin bu tür durumlara karşı dikkatli olması gerektiğini anlatarak, "En son bir çocuğumuz 25 kuruş yutmuş. Yemek borusuna takılmadan mideye inmiş. Bu hastamızı takibimize aldık. Cisim hareket edecek mi gözlemleyeceğiz. Dışkıyla atabilir durumda. Eğer hareket etmezse endoskopi ile cisim çıkartabiliyor. Eğer uzun süre kalır ameliyat da olabiliyor. Bizim için önemli olan mıknatıs yutulması. Bağırsaklarda delinmelere yol açıyor. Bu ameliyat gerektiriyor. Saat pilleri de yemek borusunda yapışırsa delinmeye kanamaya yol açıyor. Bağırsak ta da öyle. İçindeki kimyasallar nedeniyle. Bunlar önlenebilecek şeyler. Çocukların oyuncaklarında bunlar varsa bunların oyuncaktan sökülmesi en azından önleyebilir. Basit bir saat pili deyip kaybettiğimiz hastalarda oldu. Bunları çocukların ulaşamayacağı yerlere koyarsak daha iyi olur." dedi.

