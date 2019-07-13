Zombieland 2: Double Tap Filmi

Ruben Fleischer'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde henüz kimin oynacağı belli değil. Filmin senaristleri ise Dave Callaham ve Rhett Reese.



Yönetmen: Ruben Fleischer

Senaryo: Dave Callaham, Rhett Reese, Paul Wernick

Oyuncular: Emma Stone, Zoey Deutch, Woody Harrelson, Abigail Breslin, Rosario Dawson, Bill Murray, Avan Jogia, Dan Aykroyd, Jesse Eisenberg, Luke Wilson, Thomas Middleditch, Rachel Luttrell, Jessica Medina, Julia Vasi, MWW Michael Wilkerson, Timothy Carr, Otis Winston, Jess Durham, Ian Gregg, Isabelle Fretheim, Kandis Hargrave, Lewis Wright, Julian B Lin, Ari Loeb, Victoria Hall, John Dixon, Sergio Briones, Nathan W. Collins, Lauren Hendry, Tim McAdams, Victor Rivera, Jenin Gonzalez, Devin Mojica, Louie g Maldonado, Diezel Ramos

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Zombieland 2: Double Tap

Yapımcı Firma: Columbia Pictures

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 15.11.2019

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Kaynak: InterSinema.com