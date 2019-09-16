Ziynet Sali ile evlenen Erkan Erzurumlu kimdir?

16.09.2019 09:50

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali ile gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu evlendi. Erkan Erzurumlu, kendisinden 10 yaş büyük olan sevgilisi Ziynet Sali'ye evlilik teklifini Sevgililer Günü'nde yapmıştı. Çift, dün akşam Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünya evine girdi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar ise nikah şahitliği yaptı. Peki, Erkan Erzurumlu kimdir, kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler...

ERKAN ERZURUMLU KİMDİR?

Erkan Erzurumlu, 1984 yılında İngiltere Londra'da doğdu.Müzisyen bir aile de yetişen sanatçı, cok erken yaşta gitar ile tanıştı. Babası Kıbrıs'ın tanınan müzisyenlerinden Turgay Erzurumlu'dur. Babasının desteği ve yönlendirmesi ile Jazz, Rock, Flamenko ve Fusion gibi farklı müzik tarzlarına yöneldi.

İlk profesyonel müzik çalışmalarına Namık Kemal Lisesi Orkestrası ile başladı. Sonrasında ise liseler arası müzik yarışmalarında üst üste birincilikler elde etmiştir.

Erkan Erzurumlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Klasik batı müziği üzerine öğrenim gördü. Okul dönemi süresince Güney Koreli Dr. Hyunjin Minden klasik gitar eğitimi aldı. Ayrıca eğitim döneminde Jazz, Fusion ve Flamenko gibi farklı tarzlarda çalışmalar yaptı ve resitaller verdi.