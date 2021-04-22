Ziyaretine gelen minik öğrencilere okul ve satranç setleri hediye etti
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Ziyaretine gelen minik öğrencilere okul ve satranç setleri hediye etti

Ziyaretine gelen minik öğrencilere okul ve satranç setleri hediye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, kendisini ziyarete gelen minik öğrencilere okul ve satranç setleri hediye etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, kendisini ziyarete gelen minik öğrencilere okul ve satranç setleri hediye etti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve kentte eğitim veren Balahatun ve Bahçelievler anaokulların müdürleri, okul öncesi öğretmenleri ve minik öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'u 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makamında ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, bugünümüz, yarınımız ve geleceğin çocuklarının yaptığı ziyaretlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akyol, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, minik öğrencilere derslerinde fayda sağlayacak okul ve satranç setleri hediye etti. - BİLECİK

Ziyaretine gelen minik öğrencilere okul ve satranç setleri hediye etti
Ziyaretine gelen minik öğrencilere okul ve satranç setleri hediye etti
Ziyaretine gelen minik öğrencilere okul ve satranç setleri hediye etti
Ziyaretine gelen minik öğrencilere okul ve satranç setleri hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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