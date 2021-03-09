Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı

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Samsun'da eski eşi tarafından sokak ortasında darp edilen şiddet mağduru kadını ziyaret eden CHP heyeti, o anlara ilişkin fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraf karelerinde talihsiz kadının yüzünü kapatma gayreti ise dikkatlerden kaçmadı.

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darp edilen, yüzünde ve kafasında ezikler oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Şüpheli İbrahim Z. ise Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından gözaltına alındı.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olay bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Hastanede tedavisi devam eden şiddet mağduru kadın, önceki gün CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu tarafından ziyaret edildi. Ancak bu ziyaret esnasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. CHP heyetinin poz verdiği sırada şiddet mağduru kadının yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Fotoğraf kareleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Böylesine trajik bir olayın siyasi şova çevrilmesini sert sözlerle eleştiren sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafların kaldırılması çağrısında bulundu.