Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı
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Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı

09.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:29

Samsun'da eski eşi tarafından sokak ortasında darp edilen şiddet mağduru kadını ziyaret eden CHP heyeti, o anlara ilişkin fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraf karelerinde talihsiz kadının yüzünü kapatma gayreti ise dikkatlerden kaçmadı.

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darp edilen, yüzünde ve kafasında ezikler oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Şüpheli İbrahim Z. ise Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından gözaltına alındı.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olay bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Hastanede tedavisi devam eden şiddet mağduru kadın, önceki gün CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu tarafından ziyaret edildi. Ancak bu ziyaret esnasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. CHP heyetinin poz verdiği sırada şiddet mağduru kadının yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü.

Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Fotoğraf kareleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Böylesine trajik bir olayın siyasi şova çevrilmesini sert sözlerle eleştiren sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafların kaldırılması çağrısında bulundu.

Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı
Haber Yorumları (10)
AHMET: ZİYARET ETMESEYDİ DAHAMI İYİ OLACAKTI
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KAPTAN: REKLAM VARMI VAR, SADECE HEYETLE GELEN BAYAN ÇİÇEKLERİ BIRAKIP AİLESİ VE GELEN HEYET RESİM ÇEKİLMESİ DAHA UYGUN OLURDU.
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112: Abartılacak bir durum yok. Gitmeleri gayet normal. Kadının yüzü kamufle edilerek yayınlanabilirmiş. Onunda ensesini dönmesine gerek yok. . .
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