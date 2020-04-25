Ziyaretçisiz kalan 'Akdamar Adası' badem çiçekleri ile sessiz bir şölen sunuyor
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Artos Dağı, Van Gölü, Van, Yerel, Haber

Ziyaretçisiz kalan 'Akdamar Adası' badem çiçekleri ile sessiz bir şölen sunuyor

Ziyaretçisiz kalan 'Akdamar Adası' badem çiçekleri ile sessiz bir şölen sunuyor Van'da her yıl yerli yabancı binlerce turistin gezdiği ve bu sene yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ziyaretçisiz kalan Akdamar Adası, açan badem çiçekleri ile sesiz bir görsel şölen sunuyor.

25.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:09
Ziyaretçisiz kalan 'Akdamar Adası' badem çiçekleri ile sessiz bir şölen sunuyor

Ziyaretçisiz kalan 'Akdamar Adası' badem çiçekleri ile sessiz bir şölen sunuyor

VAN - Van'da her yıl yerli yabancı binlerce turistin gezdiği ve bu sene yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ziyaretçisiz kalan Akdamar Adası, açan badem çiçekleri ile sesiz bir görsel şölen sunuyor.

Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Van Gölü'nün mavi suları, Artos Dağı'nın henüz erimemiş karları ve badem ağaçlarının rengarenk çiçekleriyle bütünleşerek güzel görüntüler oluşturuyor. Tekne ile yaklaşık 20-25 dakikalık bir yolculuğun ardından ulaşılan ada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle başlatılan ziyaretçi kısıtlaması nedeniyle adeta sessizliğe bürünerek bu yıl en sakin dönemlerinden birini yaşıyor. Açan badem çiçekleri ile adaya sesiz bir görsel şölen sunuyor. Van Sinema ve Fotoğraf Derneği üyeleri, özel izinle adaya giderek gerçekleştirdikleri bahar çekimleri ile Van Gölü'nün mavisi ile Artos Dağı'nın zirvesindeki kar ve badem ağaçlarının beyaz ve pembe açan çiçeklerini aynı karede bütünleştirdiler.

Ziyaretçisiz kalan 'Akdamar Adası' badem çiçekleri ile sessiz bir şölen sunuyor

Kaynak: İHA

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