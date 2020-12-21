Ziyaret ettiği kilisenin papazı tokalaşmadı! Paşinyan'ın neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada
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Ziyaret ettiği kilisenin papazı tokalaşmadı! Paşinyan'ın neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada

21.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:02

Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermenistan, Dağlık Karabağ'da büyük hezimete uğradı. Ateşkes sonrası istifası istenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise ziyarete gittiği kilisede neye uğradığını şaşırdı. Kilisenin papazı Paşinyan'la tokalaşmazken o anlar anbean kameralarca kaydedildi.

Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra 'hain' ilan edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a tepkiler sürüyor.

HALK İSTİFASINI İSTİYOR

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkesin gerginliği Ermenistan'da devam ediyor. Ateşkesin Ermenistan'ın aleyhine olduğuna savunanlar Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istese de Paşinyan her fırsatta istifa etmeyeceğini söylüyor.

Anlaşmadan sonra ülke çapında eylemler devam ederken, uzun süre saklanan Paşinyan halkın karşısına çıkmaya başladı.

Ziyaret ettiği kilisenin papazı tokalaşmadı! Paşinyan'ın neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada

TOKATLAŞMADI

Son olarak ölen Ermeni askerleri için Sisian Aziz Grigor kilisesindeki taziyeye giden Paşinyan, tokalaşmak istediği papaz tarafından görmezden gelindi.

O anlar ise kameralara yansıdı.

Ziyaret ettiği kilisenin papazı tokalaşmadı! Paşinyan'ın neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada
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