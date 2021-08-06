Ziya Selçuk yerine kim geldi? Yeni Mili Eğitim Bakanı kim? Mahmut Özer kimdir? YÖK başkanı kim?

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10 Temmuz 2018'den beri Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ziya Selçuk istifa etti. Ziya Selçuk yerine kim geldi? Yeni Mili Eğitim Bakanı kim? Mahmut Özer kimdir? YÖK başkanı kim?

ZİYA SELÇUK YERİNE KİM GELDİ?

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Ziya Selçuk'tan ilk açıklama geldi. Selçuk istifasıyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada "Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey'e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum" dedi.

MAHMUT ÖZER KİMDİR?

Mahmut Özer (5 Mayıs 1970, Tokat), Türk akademisyen ve 17 Kasım 2014 tarihi itibarı ile 2. dönemi için tekrar seçilen eski Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü, eski ÖSYM başkanı ve şu anki Millî Eğitim Bakanı.

1970 yılında Tokat'ta doğan Özer, 1988 yılında Tokat İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı'nda Elektronik Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 1994-2002 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlayan Özer, 2002 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Aynı üniversitede 2005 yılında doçent, 2010 yılında da profesör unvanını aldı. 2009 yılından itibaren rektör yardımcılığı görevinde bulunurken, 2010 yılında gerçekleştirilen rektörlük seçimlerinde birinci çıktıktan sonra Zonguldak Karaelmas Üniversitesi rektörü olarak atandı. 2014 yılında rektörlük seçimlerinde de birinci olan Özer, yeniden Bülent Ecevit Üniversitesirektörü olarak atandı.

1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görevinde bulundu. Ekim 2014'ten itibaren TÜBİTAK tarafından çıkarılan ve Science Citation Index (SCI) kapsamında taranan Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences dergisinin baş editörlüğü, 15 Ekim 2015'ten itibaren de YÖK temsilcisi olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan vekilliği görevini sürdürdü. 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

6 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan T.C. Resmî Gazete atama kararı ile Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanmıştır.