Ziya Selçuk istifa etti mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?

Eğitim sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile ilgili gece yarısı ortaya atılan iddia ise kısa sürede gündem oldu. Ziya Selçuk istifa etti mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?

Pandemi dönemi Türkiye'deki eğitim ve öğretim sürecine ağır darbe indirirken, çok sayıda öğrenci ve öğretmen de aylardır büyük mağduriyet yaşadı. Son dönemde sık sık eleştirilerin hedefi olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile ilgili iddia ise gece yarısı sosyal medyayı ciddi anlamda karıştırdı. Peki, Ziya Selçuk istifa etti mi?

MEB BAKANI ZİYA SELÇUK İSTİFA ETTİ Mİ?

Bakan Selçuk'un istifa ettiği ve bu istifanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğine ilişkin iddia ortalığı karıştırdı. Resmi makamlardan istifa iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, iddiaya yalanlama da gelmedi.

TWITTER'DA TT OLDU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiğine dair iddiayı paylaşan sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yaparken, konu kısa sürede Twitter'da TT oldu.