Zirvenin hakimi Osman bey
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Magazin ›› Zirvenin hakimi Osman bey - Magazin
Bala Hatun, Magazin

Zirvenin hakimi Osman bey

'Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen onaltıncı bölümü seyirciyi ekrana kilitlerken, reyting listesinde yine açık ara zirvede yer alarak rakiplerine fark attı.

26.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:01
Zirvenin hakimi Osman bey



'Kuruluş Osman'ın 16'ıncı bölümü tüm reyting kategorilerinde birinci zirvede yer alırken, dizi ekran yolculuğunu izlenme oranlarını da artırarak sürdürüyor.

Balgay'ı yendikten sonra yaralı amcası Dündar'ı güvenli bir yere taşıtan Osman Bey, Kayıların yeni beyi olarak ağabeyi Gündüz'ün seçilmesini sağlamış ve Bala Hatun'un sırrını öğrenerek onunla arasını da düzeltmişti. Ancak Osman Bey, Aksakallılar'dan yeni bir fırtınanın yaklaştığını öğrendi. Osman Bey, Moğollar ve Bizans arasındaki ittifaka engel olacağına söz verdi...

Tüm Kişiler'de %17,28 izlenme oranı ve %31,36 izlenme payı, 20+ABC1'de %16,70 izlenme oranı ve %29,48 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. 'Kuruluş Osman', AB sosyal kategoride ise %13,52 izlenme oranı ve 25,60 izlenme payı elde ederek günün en çok izlenen dizisi oldu.



Kaynak: Snob Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu, koronavirüsten iki mucize besinle kurtuldu Magazin
Ünlü oyuncu, koronavirüsten iki mucize besinle kurtuldu
Şeyma 24 saatte çark etti! Ateşli dansıyla Tiktok'u yıktı Magazin
Şeyma 24 saatte çark etti! Ateşli dansıyla Tiktok'u yıktı
Fenomen dizinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı! İşte yayın tarihi Magazin
Fenomen dizinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı! İşte yayın tarihi
Survivor Berna'nın iç çamaşırlı karantina pozuna beğeni yağdı Magazin
Survivor Berna'nın iç çamaşırlı karantina pozuna beğeni yağdı
Canlı yayın kazası yaşayan Sıla, görüntüler hakkında ilk kez konuştu Magazin
Canlı yayın kazası yaşayan Sıla, görüntüler hakkında ilk kez konuştu
Sınır tanımayan model, ayna karşısına geçip göğüslerinden dert yandı Magazin
Sınır tanımayan model, ayna karşısına geçip göğüslerinden dert yandı
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Esnafa moral vermek için pazara giderek şarkı söyleyen genç kız, sosyal medyada alkış topladı
Esnafa moral vermek için pazara giderek şarkı söyleyen genç kız, sosyal medyada alkış topladı
Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı
Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı
Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı
Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı
CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı
CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek oldu
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
Eniştesinden çocuk yapan baldız skandalı! Fenomen diziye tepki yağdı
Eniştesinden çocuk yapan baldız skandalı! Fenomen diziye tepki yağdı
Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım
Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım
TikTok'da iç çamaşırlı dans videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkiler üzerine hesabını kapattı
TikTok'da iç çamaşırlı dans videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkiler üzerine hesabını kapattı
Asteriks'in çizeri Albert Uderzo, 92 yaşında öldü
Asteriks'in çizeri Albert Uderzo, 92 yaşında öldü
Rahatsızlanan Serdar Ortaç, hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı
Rahatsızlanan Serdar Ortaç, hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
Bomba iddia! Meltem, boşandığı 80'lik eşinin yanına sevgilisiyle döndü
Bomba iddia! Meltem, boşandığı 80'lik eşinin yanına sevgilisiyle döndü
Genç milyarderin karantinada kaldığı evine bakın! İçine giren kaybolur
Genç milyarderin karantinada kaldığı evine bakın! İçine giren kaybolur
Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan Arif Gülcani, zor anlar yaşadı
Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan Arif Gülcani, zor anlar yaşadı
Oyuncu Ozan Güven, esmer kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı
Oyuncu Ozan Güven, esmer kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı
Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı
Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı
Uçuş yasağından dolayı Survivor'a yarışmacı getiremeyen Acun Ilıcalı: Takımsal transfer yapılabilir
Uçuş yasağından dolayı Survivor'a yarışmacı getiremeyen Acun Ilıcalı: Takımsal transfer yapılabilir
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin James Bond Ender Saraç Muhterem Nur Chloe Loughnan
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Wuhan Polis İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Zirvenin hakimi Osman bey - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 15:12:31. #1.15#
title