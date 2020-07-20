Zirkonyum mu yaprak porselen mi? Son dönemde hastalarımızın bu konuda kafası çok karışık. Bunun en büyük nedeni biz diş hekimleriyiz. Zirkonyum, ilk çıktığı dönemlerde inanılmaz etkili oldu. Biz hekimler için işimizin kalitesine çok katkı sağlamış bir üründü. Işık geçirgenliği, dişeti ile olan uyumu ve toksik olmaması Estetik Diş Hekimliğine basamak atlatmıştır.

Zirkonyum kaplamalar, sağladıkları bu katkılar sayesinde o kadar popüler oldu ki; artık diş hekimliği denilince zirkonyum akla gelir oldu. Zirkonyum kaplama yaptırmak bir prestij oldu; daha önceki yıllarda bu altın dişlerde yaşanmıştı. Daha sonra yaprak porselen denilen lamina seramikler çıktı. Aslında birbirinden çok farklı tekniklerle uygulanan bir yöntem olmasına rağmen bazen endikasyonlarda birbirlerinin alternatifi oldular. Bu nedenle de hangi vakada hangisinin tercih edilmesi gerektiği ile ilgili kafalar karıştı.

Peki Yaprak Porselen nedir? Neden ilk tercih edilmesi gereken bir uygulamadır?

Adında da anlaşılacağı gibi Yaprak Porselenler, aslında çok ince seramik parçacıklarıdır. En önemli özelliği, çok ince olup direncinin çok yüksek olmasıdır. Bu tekniğin diğer önemli özelliği de minumum invazif yani diş üzerinde en az hasar oluşturan ve maximum estetik sağlayan bir teknik olmasıdır.

Yaprak porselenleri;

Dişlerin rengini kalıcı olarak değiştirmek,

Dişlerin boy ve şekillerini değiştirmek,

Dişler arasındaki boşlukları kapatmak,

Gülüş tasarımı gibi nedenlerle yaparız.

Daha önce dişleri kesilerek porselen kaplama yapılmış kişilere yaprak porselen yapmak maalesef mümkün olamıyor.

Zirkonyum kaplamalar,

Daha önceden yapılmış olan metal destekli porselen kaplamaları değiştirmek için,

Diş eksikliğinde köprü yapmak için,

İmplantların üzerine porselen kaplama yaparken kullandığımız bir tekniktir.

Şunu bilmelisiniz ki; dişleriniz daha önce kesilmediyse ve estetik olarak bir işlem yaptırmak istiyorsanız, ilk olarak yaprak porselen kaplaması yaptırmak kesinlikle daha doğru bir işlemdir. Yaprak porselenlerle ilgili olarak hep kırılır mı endişesi var. Ancak merak etmeyin Yaprak Porselenler eğer doğru bir şekilde planlanıp uygulandığında kesinlikle kırılmazlar. Dişlerinizin en doğal görünümü ve en natural şekli yaprak porselen uygulamaları ile olacaktır. Bu uygulamalardan sonra merak edilen bir diğer onu da kişinin konuşma şeklinin değişip değişmeyeceğidir. Yaprak porselen uygulamalarından sonra konuşmanız da kesinlikle değişmeyecektir.

Önemli olan bir soru da bu işlemlerin ömrü?

Porselenin aslında bir ömrü yoktur. Dişetleri sağlıklı kaldıkça yaprak porselenler de aynı şekilde kalır. Bu nedenle Yaprak Porselenler için bir ömür söylemek doğru olmayacaktır. Ortalama 15-20 sene dişetleri çekilmeden durabiliyor. İleride dişeti çekilmesi olduğunda sadece ilgili dişin porselenini değiştirmek yeterli olacaktır.