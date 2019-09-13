Zırhlı aracın çarptığı efe, yaşama tutunamadı

13.09.2019 10:52

DİYARBAKIR'da zırhlı polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan Efe Tektekin (6), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 11 Eylül günü merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. 5 Nisan Mahallesi'ndeki Emek Caddesi'nden geçmek isteyen Efe Tektekin'e zırhlı polis aracı çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tektekin, bu sabah hayatını kaybetti. Efe'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.





Kaynak: DHA