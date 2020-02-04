Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 5 - B. B. Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaştı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 5-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı kornerde iyi takip eden Sörloth kale sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0
26. dakikada Guilherme'nin ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Sturridge ile kaleci birlikte yükseldi. Yusuf Acer'e çarpan meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 2-0
35. dakikada Sturridge'nin uzak mesafeden ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
43. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Kayaan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 3-0
54. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası içindeki Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
56. dakikada Sissoko'nun sol taraftan yaptığı ortaya iyi yükselen Pote'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı.
58. dakikada Nwakaeme'nın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Kayacan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
61. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşu kale sahası içine gönderdi. Merthan Açıl'a çarpan top ağalarla buluştu. 4-0
66. dakikada B.B Erzurumspor ceza sahası içinde Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme paslaşmasında, Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Sörloth düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Kayacan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 5-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xxx, Volkan Ahmet Narinç xxx, Candaş Elbil xxx
Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Çörekçi xxx, Hosseini xxx, Campi xxx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xx, Guilherme xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 80 x), Ndiaye xxx, Nwakaeme xxx, Sturridge xx (Doğan Erdoğan dk. 60 x), Sörloth xxx (Ekuban dk. 67 x)
Yedekler: Uğurcan Çakır, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Pereira, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
B.B.Erzurumspor: Kayacan x, Cenk Ahmet x, Merthan Açıl x (Mahamadou Ba dk. 79 x), Aykut Demir x, Yusuf Acer x (Sissoko dk. 46 x), İbrahim Akdağ x (Pote dk. 46 x), Obertan x, Batuhan Artaslan x, Emrah Başsan x, Hasan Ayaroğlu x, Rashad Muhammed x
Yedekler: Sehic, Murat,Mucahit Albayrak, Oltan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Sörloth (dk. 16 ve 66), Nwakaeme (dk. 43), Yusuf Acer (dk. 26 k.k), Merthan Açıl (dk. 61 k.k) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed (B.B Erzurumspor)
(İHA)