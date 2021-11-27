Ziraat Odası Başkanı ile annesinin evi yandı

AYDIN'ın Karacasu ilçesi Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç ile annesinin evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Sevinç'in evinin alt katındaki depoda bulunan tütün ve samanlar da yandı.

Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç'in ilçenin kırsal Güzelbeyli Mahallesi'nde bulunan iki katlı evinde, dün gece, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, evi tamamen sarıp, bitişikteki annesinin yaşadığı tek katlı eve de sıçradı. İki katlı evin alt katındaki depo olarak kullanılan bölümde miktarı henüz belirlenemeyen tütün ve saman tutuştu.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.