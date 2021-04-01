Ziraat Mahallesi'ne yağmur suyu hattı
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Ziraat Mahallesi'ne yağmur suyu hattı

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Ziraat Mahallesi'ne yağmur suyu hattı

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, planlanan program dahilinde Ziraat Mahallesi'nde, yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını başlattı.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, planlanan program dahilinde Ziraat Mahallesi'nde, yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını başlattı.

Yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları program dahilinde mahallelerimizde devam ediyor. Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 2021 yılında planlanan program çerçevesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını Ziraat Mahallesinde sürdürüyor. Toplam 500 metre uzunluğunda, Eruyar Sokak, Yıldırım Sokak, Bilen Sokak ve Öztürk Sokakta yapılacak olan yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları, yaklaşık 20 gün sürecek. Çalışmalarda 600'lük, 400'lük ve 300'lük koruge boru kullanılıyor. Yağmur Suyu hattı ayrılmadan önce kanalizasyona akan ve sonrasında arıtma tesislerinde fazladan arıtmaya tabi tutulan yağmur suları, yağmur suyu hatları ile birlikte Felenk Çayı ve Porsuk Çayına deşarj ediliyor. Yağmur suyu hatlarının döşenmesi ile birlikte kanalizasyon hatlarında ki aşırı yük ortadan kalkarken, evlerde ki su basmaları ve çevreye yayılan kötü kokularında önüne geçiliyor. Kütahya Belediyesi, yağmur suyu hatlarının tümünün tamamlanması ile birlikte daha çevreci bir yaşam kalitesini Kütahyalılara sunmuş olacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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