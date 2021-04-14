Ziraat Fakültesi, akreditasyon çalışmaları kapsamında çalıştay düzenledi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, akreditasyon çalışmaları kapsamında 'Kurum İçi Eğitim Çalıştayı ve Program Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı' düzenledi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, akreditasyon çalışmaları kapsamında 'Kurum İçi Eğitim Çalıştayı ve Program Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı' düzenledi.

Çalıştaya, Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayzin Küden, ZİDEK-ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail Karaca, ZİDEK-ZAK Üniversite Temsilcisi Prof. Dr. Canan Abay ve Prof. Dr. M. Bülent Torun ile fakültenin akademik personeli katıldı.

ADÜ Ziraat Fakültesi'ni tanıtarak konuşmasına başlayan Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, gerçekleşen çalıştay ile akreditasyon için ilk adımları attıklarını, amaçlarının yakın zamanda başvurucu sürecini tamamlayarak akredite olmak olduğunu ifade etti.

Kurum İçi Eğitim Çalıştayında, ZİDEK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu 'Değerlendirme ve Akreditasyon Süreci', Prof. Dr. Bülent Torun ve Prof. Dr. Ayzin Küden 'Değerlendirme Ölçütleri', Prof. Dr. İsmail Karaca ise 'Rapor Yazımı' konu başlıklarında bilgi verdi.

Eğitici olmak isteyen akademisyenlere yönelik olarak düzenlenen ZİDEK Program Değerlendiricisi Eğitiminde ise 'Değerlendirme Süreçleri, 'Ölçütleri', 'Nasıl Yapılacağı, 'Değerlendirme Kararlarında Tutarlılık', 'Süreçte Davranışsal Boyut' ve 'Rapor Yazma' konu başlıklarıyla ilgili örnek olaylar anlatılarak süreç değerlendirilmesi yapıldı.

Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, çalıştaya katılan başta ZİDEK Başkan Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu ve üyeleri olmak üzere tüm akademik personel teşekkür etti.

Çalıştaylar, genel değerlendirme ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı