Zıpkınla Balık Avında Bayraklı Şampiyon

TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası İzmir Bayraklı Belediyespor'un zaferiyle sona erdi. Aydın'ın Didim ilçesinde 14 kulübün katılımı ile gerçekleşen şampiyonada Bayraklı Belediyespor'un ardından Kuşadası Ada Sualtı Sporları Kulübü ikinci olurken, Bursa Çalıkuşu Gençlik Spor Kulübü ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.



Açık denizde 5 saat süren ve tüpsüz dalışlarla yapılan yarışmalarda bireysel sıralamada ilk üçe giren sporcular da Ege'den çıktı. Bayraklı Belediyespor'dan Recep Aslan en yüksek puanı alırken, Kuşadası Ada Sualtı Sporları Kulübü'nden Hüseyin Taşdibi ikinci, yine aynı kulüpten Melih Turan Aydıner üçüncü oldu.



Şampiyonada dereceye giren sporculardan oluşacak A Milli Takım, 13-17 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.



Türkiye Su Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, şampiyonaya katılan tüm kulüpleri kutlarken, organizasyona destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



- İzmir