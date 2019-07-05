Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası sona erdi - TEKİRDAĞ

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen ile röportaj Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) faaliyet programında yer alan Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) faaliyet programında yer alan Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası, Tekirdağ'da sona erdi.

Kumbağ açıklarında gerçekleştirilen şampiyonaya, 10 ilden 16 sporcu katıldı.

Sporcular, Kumbağ ve Uçmakdere açıklarında 4 saat boyunca tek nefeste en yüksek puanı getirecek balıklar için dalış yaptı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, şampiyonanın çok güzel geçtiğini ve hiç bir olumsuzluk yaşamadıklarını söyledi.

Bireysel yarışların ilk defa uygulanan bir sistem olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Av merası olarak zor bir yerde yarıştı sporcularımız. Biz bu tip yarışmalarda genellikle uluslararası yarışmaların yapıldığı sahalara yakın sahaları seçiyoruz. Görüş oalrak dip derinliği olarak benzer sahaları seçiyoruz. Çünkü o tip sahalar seçilirse sporcuların milli takımda daha başarılı olma şanları var. Kumbağ'da bu bağlamda bizim için güzel ve önemli bir yerdi. Valiliğimiz, sor müdürlüğümüz ve yerle belediyemiz gerçekten çok destek oldular. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarışmalar sonunda Timuçin Çalışkan 19 bin 10 puanla birinci, Mehmet Türen 15 bin 600 puanla ikinci ve Serhan Dağdan 15 bin 500 puanla üçüncü oldu.

Etkinlik başarılı olan sporculara madalyalarının taktim edilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA