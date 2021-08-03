ZİNCİRLEME KAZADA 5 YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN SAĞLIKÇI YAPTI
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ZİNCİRLEME KAZADA 5 YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN SAĞLIKÇI YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan 5 kişiye, yoldan geçen sağlık görevlisi müdahale etti.

ÇORUM'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan 5 kişiye, yoldan geçen sağlık görevlisi müdahale etti. Çevredeki bir kişi ise montunu çıkarıp, başının altına koyduğu yaralının yanından ayrılmadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah Caddesi'nde meydana geldi. Celal K. yönetimindeki 34 DLH 945 plakalı otomobil, İbrahim G. yönetimindeki 19 T 0862 plakalı ve Hülya Ş. yönetimindeki 19 AV 413 plakalı otomobillerle çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri ile Özgür R. ve Mikail K., yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, çalıştığı hastanede mesaisini tamamlayıp evine giden sağlık görevlisi Murat Türkmen yaptı. Çevredeki bir vatandaş da montunu çıkarıp, başının altına serdiği yaralının yanından bir an olsun ayrılmadı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZİNCİRLEME KAZADA 5 YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN SAĞLIKÇI YAPTI
ZİNCİRLEME KAZADA 5 YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN SAĞLIKÇI YAPTI
ZİNCİRLEME KAZADA 5 YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN SAĞLIKÇI YAPTI
ZİNCİRLEME KAZADA 5 YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN SAĞLIKÇI YAPTI
ZİNCİRLEME KAZADA 5 YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN SAĞLIKÇI YAPTI
ZİNCİRLEME KAZADA 5 YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN SAĞLIKÇI YAPTI
ZİNCİRLEME KAZADA 5 YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN SAĞLIKÇI YAPTI
ZİNCİRLEME KAZADA 5 YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN SAĞLIKÇI YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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