Zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı ile arkadaşları adliyeye sevk edildi
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Zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı ile arkadaşları adliyeye sevk edildi

26.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:22
Zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı ile arkadaşları adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR'de yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddia edilen 7'nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan K. ile parayı hesaplarına aktardığı öne sürülen 4 arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'de yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddia edilen 7'nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan K. ile parayı hesaplarına aktardığı öne sürülen 4 arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir 7'nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan K.'nin, müdürlüğün emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine para geçirdiği tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sırasında görev yerinde olan Erkan K., 'sigara içme bahanesiyle' adliyeden çıkıp, kaçtı. Savcılık, Erkan K. hakkında yakalama kararı çıkarırken, emanet kasalarında bilirkişi incelemesi yapıldı. İnceleme sonunda Erkan K.'nin yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği anlaşıldı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA TESLİM OLDUEskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince saklandığı ev tespit edilen Erkan K., yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu.Erkan K.'nin zimmetine geçirdiği paraları hesaplarına yatırdığı iddia edilen arkadaşları Kerim I., Osman A., Suat E. ve Selman T. de yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.POLİS, PARANIN İZİ SÜRÜYOR'Görevi kötüye kullanma ve nitelikli zimmet' ile suçlanan Erkan K.'nin 5 milyon lirayı farklı zamanlarda, planlı bir şekilde zimmetine geçirdiği saptandı. İcra Müdürlüğü'ne ait hesaplarda bilirkişi ve müfettiş incelemesi sürerken, polis farklı hesaplara aktarılan paranın izini sürüyor. 

Zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı ile arkadaşları adliyeye sevk edildi
Zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı ile arkadaşları adliyeye sevk edildi
Zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı ile arkadaşları adliyeye sevk edildi
Zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı ile arkadaşları adliyeye sevk edildi
Zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı ile arkadaşları adliyeye sevk edildi
Zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı ile arkadaşları adliyeye sevk edildi
Zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı ile arkadaşları adliyeye sevk edildi
Zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı ile arkadaşları adliyeye sevk edildi
Zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı ile arkadaşları adliyeye sevk edildi
Zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı ile arkadaşları adliyeye sevk edildi
Zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı ile arkadaşları adliyeye sevk edildi
Zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı ile arkadaşları adliyeye sevk edildi
Zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı ile arkadaşları adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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