Zimbabve Mugabe'siz İlk Kez Seçime Gidiyor

Zimbabve'de seçmen, 38 yıl sonra eski Devlet Başkanı Robert Mugabe olmadan devlet başkanlığı ve genel seçimler için sandık başına gidiyor.

Zimbabve'de seçmen 38 yıl sonra ilk eski devlet başkanı Robert Mugabe'nin katılmadığı bir seçimle sandık başına gidiyor. Merakla beklenen seçimleri uluslararası gözlemciler de takip edecek. 5 milyon 635 bin 706 kayıtlı seçmenin oy kullanacağı ülkede, seçmenin yüzde 43.5'i 35 yaş altında. Seçmenin yeni devlet başkanını belirleyeceği seçimde 10 bin 985 oy merkezi kuruldu.

22 adayın mücadele ettiği seçimde iktidar partisi Zanu-PF'yi Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa temsil edecek. Timsah lakabıyla bilinen Mnangagwa, seçim politikası kapsamında ekonomik reform vaatleriyle öne çıktı.

Mnangagwa'ya karşı mücadele verecek rakip ise muhalif 7 partinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Demokratik Değişim Hareketi (MDC) İttifakının lideri Nelson Chamisa olacak. 25 yaşında milletvekili seçilen Chamisa seçilmesi durumunda ülkenin en genç Devlet Başkanı olacak.

Mugabe, 1980 yılında yapılan genel seçimlerde Devlet Başkanı seçilmiş ve daha donra gerçekleştirilen tüm devlet başkanlığı seçimlerini de kazanmıştı. Mugabe, Kasım ayında yaşanan askeri müdahaleden bir hafta sonra istifa etmişti. - HARARE