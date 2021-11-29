Zimbabve'de Koronavirüs gölgesinde günlük yaşam

Başkent Harare'den görüntüler

Dezenfektan kullananlar

Yürütüş yapan vatandaşlardan detaylar HARARE - Afrika'nın güneyinde görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omikron" olarak isimlendirilen süper varyantı, küresel düzeyde endişeye neden oldu. Birçok ülke, yeni varyant sebebiyle aralarında Zimbabve'nin de bulunduğu 7 Afrika ülkesiyle geliş gidişleri askıya aldı. Başkent Harare'deki bazı vatandaşların virüsten korunmak için maske takıp günlük hayatlarına devam ettiği görüldü.