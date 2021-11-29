Zimbabve'de Koronavirüs gölgesinde günlük yaşam - Haberler
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Zimbabve'de Koronavirüs gölgesinde günlük yaşam

AA / Nyasha Handib - Haberler | Güncel

Başkent Harare'den görüntüler Dezenfektan kullananlar Yürütüş yapan vatandaşlardan detaylar HARARE - Afrika'nın güneyinde görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omikron" olarak isimlendirilen süper varyantı, küresel düzeyde endişeye neden oldu.

Başkent Harare'den görüntüler

Dezenfektan kullananlar

Yürütüş yapan vatandaşlardan detaylar HARARE - Afrika'nın güneyinde görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omikron" olarak isimlendirilen süper varyantı, küresel düzeyde endişeye neden oldu. Birçok ülke, yeni varyant sebebiyle aralarında Zimbabve'nin de bulunduğu 7 Afrika ülkesiyle geliş gidişleri askıya aldı. Başkent Harare'deki bazı vatandaşların virüsten korunmak için maske takıp günlük hayatlarına devam ettiği görüldü.

Zimbabve'de Koronavirüs gölgesinde günlük yaşam

Zimbabve'de Koronavirüs gölgesinde günlük yaşam

Zimbabve'de Koronavirüs gölgesinde günlük yaşam

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AA / Nyasha Handib - Son Dakika Haberleri

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