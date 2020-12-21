Yolsuzlukla mücadele eden ülkede şaşırtan olay! 10 bin kişi işe gitmeden maaş almış
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Yolsuzlukla mücadele eden ülkede şaşırtan olay! 10 bin kişi işe gitmeden maaş almış

21.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:28

Yolsuzluklar ve ekonomik krizle mücadele eden Afrika ülkesi Zimbabve'de işe gitmeden maaş ödendiği tespit edilen 10 bin kişinin maaşı kesildi.

Yerel basındaki habere göre, biyometrik kayıt sistemine geçilmesinin yasa dışı maaş alınmasının önüne geçilmesinde önemli bir adım olduğu belirtildi.

ÖDEMELER KESİLDİ

Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından yürütülen soruşturmalar sonrası 10 bin kişinin işe gitmeden maaş aldığının tespit edildiği ve bu kişilere yapılan ödemenin kesildiği açıklandı.

EKONOMİK VE SİYASİ KRİZ VAR

Afrika'nın bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan ülkesi Zimbabve'de devam eden ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle nüfusun yüzde 60'ının gıda güvenliği bulunmuyor. Ülkede yıllık enflasyon yüzde 785'e çıkarken ABD ve Avrupa Birliği yaptırımları, ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Yolsuzlukla mücadele eden ülkede şaşırtan olay! 10 bin kişi işe gitmeden maaş almış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları (4)
Bİ SEVİNMİŞTİM: nihayet ülkemiz kendini temizliyor diyecektim ama afrika ülkesiymiş. onalrdan daha aşağıdayız. bizde de binlerce bankamtik meuru vardfır. ekrem iamaoğlu gelince anladık
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CCC: bi an dedim aha ülkede bir şeyler değişiyor ama Zimbabve''ymiş
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TRET: :))Aynen
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