Zile'de bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zile'de bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Zile'de bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Zile ilçesinde evin bahçesinde çıkan yangın binaya sıçramadan söndürüldü.

Tokat'ın Zile ilçesinde evin bahçesinde çıkan yangın binaya sıçramadan söndürüldü.

İlçeye bağlı Uzunöz köyünde Mustafa Atasoy (79) ait tek katlı evin bahçesinde bulunan çalı ve odun yığınlarının tutuşmasıyla yangın çıktı.

Vatandaşlar Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Cemal Hünal Özcan Deniz Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Şenol Güneş Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zile'de bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 18:55:23. #1.16#

title