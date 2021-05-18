Zile'de bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Tokat'ın Zile ilçesinde evin bahçesinde çıkan yangın binaya sıçramadan söndürüldü.
Tokat'ın Zile ilçesinde evin bahçesinde çıkan yangın binaya sıçramadan söndürüldü.
İlçeye bağlı Uzunöz köyünde Mustafa Atasoy (79) ait tek katlı evin bahçesinde bulunan çalı ve odun yığınlarının tutuşmasıyla yangın çıktı.
Vatandaşlar Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın eve sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu