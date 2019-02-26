Zihni Şahin: "Sevgiyle Birlikte Yöneteceğiz"

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Atakum'u sevgiyle birlikte yönetecek, sevgiyle birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Başkan Zihni Şahin, seçim çalışmaları kapsamında esnaf, vatandaş, sivil toplum kuruluşları(STK) temsilcileri, muhtarlar, iş adamları gibi toplumun her kesimiyle buluşmalarını sürdürüyor. 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilmesi yönünde vatandaşlardan desteklerini esirgememelerini isteyen Zihni Şahin, "Atakum'u sevgiyle birlikte yönetecek, sevgiyle birlikte yürüyeceğiz. Siyasi görüşü ve hayat tarzı ne olursa olsun bütün hemşehrilerimiz belediye yönetiminde söz sahibi olacak, istişare kültürü Atakum'da hakim olacaktır. Belediye faaliyetlerinde muhtarlar, STK'lar ve diğer kamu kurumlarıyla koordinasyona, Büyükşehir Belediyesi ve hükümetimizle iş birliğine açık bir yönetim anlayışı benimsenecektir. Yönetimde şeffaflık ve ortak akıldan taviz verilmeyecektir. Atakum için, sevgiyle başlayacağız, sevgiyle yöneteceğiz ve sevgiyle birlikte yürüyeceğiz. Kadınlar, gençler, yaşlılar, öğrenciler, eğitim ve sağlık camiası, emekliler, engelli kardeşlerimiz, sporcular, esnaflar, girişimciler, çalışanlar, tarımla uğraşan üreticilerimiz kısacası toplumumuzun tüm kesimlerini ilgilendiren vizyon ile projelerimizi hazırladık. Projelerimizle Atakumumuzu her alanda daha güzel bir geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Kurtuluş şehrinde destan yazan Atakum"

Türkiye Cumhuriyeti destanının, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu topraklarda başladığına sık sık vurgu yapan Zihni Şahin, "Biz Cumhuriyeti kuran iradenin şehriyiz. Cumhuriyetle beraber büyüdük. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerini yaşadığımız Atakum'da, Milli Mücadelemizin başlangıcının 100. yılı olan 19 Mayıs 2019'u coşkuyla kutlayacağız, Atakumumuzu Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e hazırlayacağız. Millet sevdası, vatan aşkı, özgürlüğünden taviz vermeme, bütün inançlara kucak açma, birlikte yaşama kültürü Atakum'un karakteridir. Büyük Türk milletinin yeniden doğduğu Samsun'un sevdalısı olarak, ülkümüz; albayrağımızın gölgesinde başı dik, geleceğe güvenle bakan, kendi tarihini yazan bir Atakum olmaktır. Atakum için sevgiyle birlikte yürüyecek ve birlikte başaracağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA