Zihinsel engelli yaşlı adam 4 gündür kayıp

16.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:57

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde zihinsel engelli yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor.



Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki İhsan Koç'tan, 4 gündür haber alınamıyor. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen İhsan Koç'un, en son geçen çarşamba akşam saatlerinde Gülpınar Mahallesi mevkilerinde görüldüğü, o günden bu yana da mahalleye gelmediği bildirildi. Kayıp İhsan Koç'un eniştesi Yusuf Özdemir, Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu. İhsan Koç'un ikizinin olduğu ve 3 kardeşin 2016 yılında annelerini kaybettiği ve eniştesi Yusuf Özdemir tarafından zihinsel engelli kardeşlerin bakımlarının yapıldığı öğrenildi.



Enişte Yusuf Özdemir, "4 gündür İhsan Koç'tan haber alamıyoruz. Evine gelir tekrar diyerek bekledik. Daha sonra ikinci gün mahalle halkı ile çevre mahallelere sorduk, ilçe merkezinde anons yaptırdık. Fakat bir sonuca ulaşamadık. Artık bulamayınca Jandarmaya kayıp ihbarında bulunduk" dedi.



Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri ve mahalle halkı ile birlikte Yenice, Gülpınar ve Talas mevkilerinde kayıp şahsın arama faaliyetine başladığı belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA