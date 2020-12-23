Zihinsel engelli kızı feribotta istismar etmişti! Sapık muavin için 28 yıl hapis cezası istendi

İstanbul'dan Adıyaman'a gitmek için otobüse binen 18 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu muavin tarafından feribotta cinsel istismara uğradı. Kız çocuğunun annesi tarafından fark edilen olayın ardından istismarcı muavin tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hakkında 28,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Eminönü'nde 61 yaşındaki R.A. orta derecede zeka geriliği bulunan 18 yaşındaki kızı F.C. ile Adıyaman'ın Kahta ilçesine gitmek için otobüse bindi. Otobüs İstanbul'da Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek için Eminönü'nde arabalı feribota bindi.

ANNESİNDEN İZİN ALIP DIŞARI ÇIKARDI

Araç feribota inince otobüste bulunan yolcular hava almak için dışarı çıktı. 18 yaşındaki F.C de hava almak için dışarı çıkmak istedi ancak anne R.A. kızının çıkmasına izin vermedi. Kızın konuşmasını dinleyen otobüs muavini M.Ö., R.A'ya kızının hava alması için ona göz kulak olabileceğini söyledi. Muavinin teklifini kabul eden anne F.C'nin M.Ö. ile dışarı çıkmasına izin verdi.

FERİBOTUN ASANSÖRÜNDE İSTİSMAR ETTİ

Genç kızı feribotun üst katına çıkarmak için asansöre bindiren muavin M.Ö. burada F.C'nin zorla pantolonunu ve iç çamaşırlarını çıkararak taciz etmeye başladı. Dakikalarca süren tacizin ardından kız çocuğu bağırmaya başlayınca M.Ö. genç kızı tekrar otobüse annesinin yanına götürdü. Otobüs seyir halinde giderken mağdur kız çocuğu annesine lavabo ihtiyacının geldiğini söyleyerek kendisini tuvalete götürmesini istedi. Mola yerinde lavaboya giden anne kızına tuvalet ihtiyacı için yardım ettiği sırada iç çamaşırında kan izleri olduğunu gördü. Şoka giren anne kızına ne olduğunu sorunca zeka geriliği olan F.C. asansörde muavin tarafından cinsel saldırıya uğradığını anlattı.

ANNE HEMEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızının başına gelenlerin ardından polisi arayarak yardım isteyen anne istismarcı muavinden şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan muavin emniyette verdiği ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

28,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mağdur kız çocuğu F.C. Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Kurul tarafından düzenlenen raporda genç kızın özel bölgesinde yırtıklar meydana geldiği tespit edildi. Savcılık soruşturma sonunda istismarcı muavinin 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarını işlediği gerekçesiyle hakkında 28,5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenledi. Tutuklu şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.