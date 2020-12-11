Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı
11.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:27
İstanbul Esenler'deki bir markette, zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapığın görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerde, sapığın cinsel istismarda bulunup öptüğü kız çocuğuna para verdiği de görülüyor.
Twitter üzerinden paylaşılan görüntülerde yaşlı bir adam, zihinsel engelli bir kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunuyor.
İĞRENÇ OLAY KAMERADA
Güvenlik kamerası görüntülerinde sapık, küçük kıza arkadan sarılarak cinsel istismarda bulunduktan sonra öpüyor. Ardından da küçük kızın eline para tutuşturuyor.
SAPIĞIN KİMLİĞİ BİLİNMİYOR
Sosyal medyada görüntülerin yayınlamasının ardından, kullanıcılar sapığın kimliğinin bulunması ve yakalanması için talepte bulunmaya başladı.