Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı
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Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı

11.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:27
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı

İstanbul Esenler'deki bir markette, zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapığın görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerde, sapığın cinsel istismarda bulunup öptüğü kız çocuğuna para verdiği de görülüyor.

Twitter üzerinden paylaşılan görüntülerde yaşlı bir adam, zihinsel engelli bir kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunuyor.

İĞRENÇ OLAY KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde sapık, küçük kıza arkadan sarılarak cinsel istismarda bulunduktan sonra öpüyor. Ardından da küçük kızın eline para tutuşturuyor.

SAPIĞIN KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

Sosyal medyada görüntülerin yayınlamasının ardından, kullanıcılar sapığın kimliğinin bulunması ve yakalanması için talepte bulunmaya başladı.

Haber Yorumları (8)
EEDOGANCİMİHA: Kanal İstanbul projesini yapılmasın.
Cevap Yaz 29 12 Yayından Kaldır
YA YA: Ülkemizde idam olmadığı için idam edilemiyorlar anladık ama hadım etmektemi yasak böylelerini hadım edin gitsin. . .
Cevap Yaz 5 41 Yayından Kaldır
EEDOGANCİMİHA: Adalet varmıklı?
Cevap Yaz 5 14 Yayından Kaldır
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