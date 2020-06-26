Zihinsel engelli çocuklarıyla sokağa atıldılar, kendilerine uzanacak bir el bekliyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zihinsel engelli çocuklarıyla sokağa atıldılar, kendilerine uzanacak bir el bekliyorlar

Zihinsel engelli çocuklarıyla sokağa atıldılar, kendilerine uzanacak bir el bekliyorlar Adana'da Sarıç ailesinin dramı Eşyaları ve zihinsel engelli evlatlarıyla pazar meydanında yaşıyorlar Adana'da zihinsel engelli oğullarıyla birlikte yaşayan Sarıç ailesi, kiralarını ödeyemedikleri için...

26.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:35

Zihinsel engelli çocuklarıyla sokağa atıldılar, kendilerine uzanacak bir el bekliyorlar

Adana'da Sarıç ailesinin dramı

Eşyaları ve zihinsel engelli evlatlarıyla pazar meydanında yaşıyorlar

ADANA - Adana'da zihinsel engelli oğullarıyla birlikte yaşayan Sarıç ailesi, kiralarını ödeyemedikleri için sokağa atıldı. Eşyalarıyla birlikte pazar meydanında kalan aile, şimdi kendilerine uzatılacak bir yardım eli bekliyor.

Sarıçam ilçesi Sofulu Mahallesinde yaşayan engelli bir erkek çocuk sahibi Mehmet ve Gurbet Sarıç çifti evlatları adına aldıkları aylık 800 TL yardım parasıyla 6 aylık kirayı ödeyemeyince 2 gün önce ev sahibi ailenin evden çıkmasını istedi.

Dün ise misafirlikten dönen Sarıç ailesi, tüm eşyalarının evin önüne atıldığını gördü. Aile, yardımsever bir vatandaşın desteğiyle, eşyalarını Yüreğir ilçesi Muhtar Kazım Başer Caddesi üzerinde bulunan pazar meydanına taşıdı. Zihinsel engelli 22 yaşındaki oğulları Kurtuluş ile birlikte sokağa atılan Sarıç çiftçi, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Atık kağıt toplayarak evini geçindirdiğini söyleyen baba Mehmet Sarıç, "Durumum yok. Gücüm de yok çalışmak için. Ben ne yapacağım. Bu yaştan sonra hırsızlık yapacak halim yok. Eşim, dostumdan yardım bekliyorum. Kirayı ödeyemiyorum. Evden attılar. Bu şekilde ne yapabilirim bilmiyorum. Ben bir ev istiyorum sadece oda kendim için değil, çocuğum için. Oğlum burada kalmakta zorlanıyor" diye konuştu.

Bedensel engelli anne Gurbet Sarıç ise, "Mecbur olduk buraya kendimizi attık. Zor durumda kaldık. Kira parası olsa oturmayız burada. Halimiz ortada. Zihinsel engelli oğlumla bizi sokağa attılar. Yardımseverlerden hayır bekliyoruz. Önce Allah'a sonra devletimize sığınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zihinsel engelli çocuklarıyla sokağa atıldılar, kendilerine uzanacak bir el bekliyorlar

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu Haber
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Haber
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Arıların saldırısına uğrayan 8 çocuk babası hayatını kaybetti
Arıların saldırısına uğrayan 8 çocuk babası hayatını kaybetti
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına döndü
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Adnan Menderes Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Oğuzhan Koç Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Serdar Aziz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Kadın Deprem Manisa
Şu an buradasınız: Zihinsel engelli çocuklarıyla sokağa atıldılar, kendilerine uzanacak bir el bekliyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 13:41:29. #1.15#
title