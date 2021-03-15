Zigana Dağında muhteşem günbatımı manzaraları
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Zigana Dağında muhteşem günbatımı manzaraları

15.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:24
Zigana Dağında muhteşem günbatımı manzaraları

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı geçidinde dört mevsim görülen günbatımı manzaraları seyrine doyumsuz anlar oluşturuyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı geçidinde dört mevsim görülen günbatımı manzaraları seyrine doyumsuz anlar oluşturuyor.

Antik çağlardan beri ticaret yolları üzerindeki önemini koruyan ve Rumca 'Geçit' anlamına gelen Zigana Dağı'nın karla kaplı örtüsünü kızıl renge boyayan gün batımı manzarası izleyenleri mest etti.

Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki geçitten batı tarafına bakıldığında Artabel Gölleri, Abdalmusa Zirvesi, Sarıç Dağı gibi çok sayıda yüksek zirve görülürken derin vadilerin izlendiği manzara özellikle günbatımlarında çok daha farklı oluyor.

Havanın bulutlu olduğu günlerde çok farklı ve renkli görüntülere sahne olan günbatımı manzarası bölgenin karla kaplı oluşu nedeniyle beyaz ve kızılın bir araya gelerek seyrine doyumsuz anlar oluşturuyor.

Bölgede bulunan Türkiye'nin ilk ve en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'nde kayak ve kızak yapanların da izleme fırsatı bulduğu manzara sosyal medyada en çok paylaşılan ve beğenilen gönderiler arasına girdi.

(İHA)

Zigana Dağında muhteşem günbatımı manzaraları
Zigana Dağında muhteşem günbatımı manzaraları
Zigana Dağında muhteşem günbatımı manzaraları
Zigana Dağında muhteşem günbatımı manzaraları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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