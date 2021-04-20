Zift dolu tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı
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Zift dolu tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / NEJDET YILMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Zift dolu tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı Araç kullanılamaz hale geldi, tankerden boşalan zift yolu kapladı Erzurum'un İspir İlçesinde zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu karayolu ulaşıma kapandı.

Zift dolu tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı

Araç kullanılamaz hale geldi, tankerden boşalan zift yolu kapladı

ERZURUM - Erzurum'un İspir İlçesinde zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İspir ilçesi istikametinden Rize İkizdere istikametine seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 73 FE 081 plakalı tanker freninin boşalması sonucu virajı alamayarak devrildi. İkizdere'ye 10 kilometre mesafede Dereiçi mevkiinde meydana gelen kazada asfalt yapımında kullanılan zift dolu tankerin devrilmesi sonucu karayolu ulaşıma kapandı.

Son anda dereye düşmekten kurtaran tanker sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araç kullanılamaz hale gelirken tankerin içinden zift yola döküldü. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Zift dolu tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı
Zift dolu tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı
Zift dolu tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı
Zift dolu tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı
Zift dolu tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı
Zift dolu tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı
Zift dolu tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı
Zift dolu tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı
Zift dolu tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı
Zift dolu tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı
Zift dolu tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NEJDET YILMAZ

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