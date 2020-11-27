Zeytinyağlı barbunya tarifi, Zeytinyağlı barbunya pilaki nasıl yapılır?

Zeytinyağından yapılmış en güzel lezzetlerden biri olan Zeytinyağlı barbunya tarifi, Zeytinyağlı barbunya pilaki nasıl yapılır? Zeytinyağlı barbunya tarifi için gereken malzemeler, Zeytinyağlı barbunya tarifinin püf noktaları... İşte nefis zeytinyağlı barbunya tarifi, pilaki için tüm detaylar...

Özellikle bolca bulunduğu yaz aylarında ayıklanıp dolaba konan, sonrasında da bol bol pişirilen sebzelerin başında geliyor. Yanına pilav ya da farklı zeytinyağlı yemeklerle de şahane oluyor. İşte nefis bir Zeytinyağlı barbunya tarifi, Zeytinyağlı barbunya pilaki nasıl yapılır? Zeytinyağlı barbunya yemeği için gereken malzemeler, Zeytinyağlı barbunya tarifinin püf noktaları... İşte nefis zeytinyağlı barbunya tarifi, pilaki için tüm detaylar...

KAÇ KİŞİLİK: 5 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 dakika

PİŞİRME SÜRESİ: 30 dakika

BARBUNYA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kilogram taze barbunya

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet büyük boy patates

2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy domates

2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Servisi için:

1/4 demetmaydanoz

1 adettaze sıkılmış limon suyu (arzuya göre)

BARBUNYA TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Barbunyaları direkt olarak haşlamadan pişirebileceğiniz taze barbunyayı kısa bir süre haşlamanız lezzetini daha da arttıracaktır. Kuru barbunya kullanmayı tercih edecekseniz; bir gece önceden suda bekletip süzdüğünüz barbunya tanelerini duru suda haşlayın. Sonrasında zeytinyağlı hazırlığında kullanın.

BARBUNYA TARİFİ İÇİN PİŞİRME YÖNTEMİ

Pişirme işleminde düdüklü tencere kullanmayı tercih ederseniz daha kısa sürede barbunya pişirebilirsiniz.

BARBUNYA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Barbunyayı hafifçe yumuşayana kadar haşlayın (daha sonra daha çok pişecekler),

Bir tencereye biraz zeytinyağı ekleyin ve ince doğranmış soğanı yumuşayana kadar soteleyin,

Domates salçasını ilave edip 2 dakika karıştırın,

Doğranmış patates ve havucu ekleyip kısık ateşte 5 dakika pişirin,

Rendelenmiş domatesi ilave edip 5 dakika daha pişirin,

Son olarak yarı haşlanmış barbunyayı ekleyin ve her şeyi batırmaya yetecek kadar su ekleyin.

Fasulye, patates ve havuç tamamen yumuşayana kadar pişirin,

Ateşten alın ve tuzu ve şekeri ekleyin, ardından karıştırın,

Taze doğranmış maydanoz ile soğutulmuş olarak servis yapın.

Afiyet olsun…

BARBUNYA PİLAKİ TARİFİ

KAÇ KİŞİLİK: 6 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 dakika

PİŞİRME SÜRESİ: 35 dakika

BARBUNYA PİLAKİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

300 gram barbunya (ayıklanmış olarak)

1 adet havuç

2 adet orta boy patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 adet kesme şeker

1/2 tutam maydanoz(süslemek için)

BARBUNYA PİLAKİ TARİFİ, NASIL YAPILIR?