Zeytinyağı tenekesindeki esrarı 'Coco' buldu
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Zeytinyağı tenekesindeki esrarı 'Coco' buldu

Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polisin, otogarda narkotik köpeği 'Coco' ile yaptığı denetimde, bavulundaki 2 zeytinyağı tenekesinde toplam 240 gram esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polisin, otogarda narkotik köpeği 'Coco' ile yaptığı denetimde, bavulundaki 2 zeytinyağı tenekesinde toplam 240 gram esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ulusal Egemenlik Caddesi'nde otogarda, otobüs ve özel araçlar ile yolculara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, tedirgin davranışlarından şüphelenilen F.K. (43), durduruldu. F.K.'nin üzerinde ve bavulunda arama yapıldı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Coco' bavuldaki 3'er kiloluk 2 zeytinyağı tenekesine tepki verdi. Bunun üzerine kapağı açılan yağ tenekelerinde toplam 240 gram esrar ele geçirildi. F.K., gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde, satıcı değil, içici olduğunu söyleyen F.K., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Zeytinyağı tenekesindeki esrarı 'Coco' buldu
Zeytinyağı tenekesindeki esrarı 'Coco' buldu
Zeytinyağı tenekesindeki esrarı 'Coco' buldu
Zeytinyağı tenekesindeki esrarı 'Coco' buldu
Zeytinyağı tenekesindeki esrarı 'Coco' buldu
Zeytinyağı tenekesindeki esrarı 'Coco' buldu
Zeytinyağı tenekesindeki esrarı 'Coco' buldu
Zeytinyağı tenekesindeki esrarı 'Coco' buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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