Zeytinli Mahallesi'nde Zeytin Fidanı Dağıtıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere verdiği destek kapsamında zeytin fidanı dağıtımına Zeytinli Mahallesi'nde devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tahmazoğlu, Çiftçilere 500 Bin Zeytin Fidanı Projesi kapsamında Zeytinli Mahallesi'nde zeytin fidanı dağıtımı yaptı.

Fidan dağıtım törenine katılan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, eski adı Ulumahsere olan Zeytinli Mahallesi'nin Gaziantep savunmasında çok önemli bir yeri olduğunu, 1920-1921 yıllarında bu bölgede çok şiddetli çatışmaların yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Şahinbey'in ve bu uğurda can vermiş birçok şehidimizin bu bölgede çok yoğun çatışmalar yaşadığını ve milli mücadelede buranın çok önemli ve değerli olduğunu biliyorum. Bu anlamda Gaziantep'in milli mücadelesinde bulunmuş, emek vermiş, şehit ve gazi olmuş ecdadımızı rahmetle anıyorum. Zeytin Dalı Harekatı'na çok yakın bir bölgedeyiz ve dinimizce kutsal sayılan insanlar tarafından da meyvesiyle ve sıhhatiyle faydalı olan zeytin fidanı dağıtımı için bir araya geldik. Bu fidanlarının önümüzdeki yıllar içerisinde şehrimize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. "

Tahmazoğlu da zeytin fidanı dağıtım sayısını 500 binden 600 bine çıkardıklarını dile getirerek "Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz ile yaptığımız istişare sonrasında çiftçilerimize nasıl destekte bulunuruz ve nasıl geniş alana hitap edebiliriz dedik. Öncelikle 2 bin ton sertifikalı buğday tohumu dağıttık ve şöyle bir faydasını gördük. Daha önce tarlası boş kalan ekim yapmaya gücü yetmeyen birçok çiftçimiz tarlalarına bu tohumları ekti. Biliyorsunuz Şahinbey Belediyesi olarak şehrimizin yeşil oranını arttırmak için her yıl ağaç dağıtımı yapıyoruz. Ancak sonra bazı istişareler sonrasında zeytin fidanı dağıtımına karar verdik." dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan ise, Şahinbey Belediyesinin çiftçilere önemli destekler sağladığına değinerek, Şahinbey Belediyesi ile değişik projelere imza atacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından üreticilere fideleri dağıtıldı.