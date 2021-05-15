Zeytinburnu'nda söküm çalışmaları yapılan geminin denizdeki son parçası da çıkarıldı
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Zeytinburnu'nda söküm çalışmaları yapılan geminin denizdeki son parçası da çıkarıldı

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Zeytinburnu sahilinde karaya oturduktan sonra söküm çalışmaları yapılan "STREAMLINE" adlı kargo gemisinin son parçası da denizden çıkarıldı.

Zeytinburnu sahilinde karaya oturduktan sonra söküm çalışmaları yapılan "STREAMLINE" adlı kargo gemisinin son parçası da denizden çıkarıldı.

Geminin söküm işlemini yapan Akre Teknik Denizcilik Genel Müdürü Yaşar Ünlü, yaptığı açıklamada, 108 metre uzunluğundaki kargo gemisinin, Ahırkapı bölgesinde demirliyken 29 Ocak'ta hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklendiğini ve sancak tarafından karaya oturduğunu hatırlattı.

Yapılan sörvey çalışmalarında geminin kurtarılmayacak halde olduğunun tespit edildiğini ve deniz kirliliğine sebebiyet vermemek için söküm çalışmalarına başlandığını aktara Ünlü, şu bilgileri verdi:

"Şirket olarak 25 kişilik bir ekiple, 45 günde geminin son parçasını da denizi kirletmeden çıkardık. Şu anda karada, denizden çıkardığımız son parça duruyor. Onu da küçük parçalara ayırıp hurdaya vereceğiz ve işimiz bitecek. Bu da 4-5 gün içerisinde tamamlanacaktır. Böylelikle yaklaşık 1000 ton hurda malzeme geri dönüşüme kazandırılmış olacaktır."

Zeytinburnu'nda söküm çalışmaları yapılan geminin denizdeki son parçası da çıkarıldı
Zeytinburnu'nda söküm çalışmaları yapılan geminin denizdeki son parçası da çıkarıldı
Zeytinburnu'nda söküm çalışmaları yapılan geminin denizdeki son parçası da çıkarıldı
Zeytinburnu'nda söküm çalışmaları yapılan geminin denizdeki son parçası da çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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