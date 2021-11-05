Zeytinburnu'nda riskli 2 bina boşaltıldı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda dün akşam saatlerinde bir binanın zemin katının bir kısmında çökme yaşandı. Çökmenin yaşandığı bina ile beraber bitişiğindeki bina güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi Bağ Cami Sokak üzerinde bulunan binanın zemin katının bir kısmında çökme meydana geldi. Binada yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak durumu hemen yetkililere haber verdi. Çökmenin yaşandığı bina ve yanındaki bina güvenlik amacıyla boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri sokağı araç ile yaya trafiğine kapattı. Riskli olan iki binaya mühür vurularak içeri giriş kapatıldı. Çöken ve zarar gören iki bina gündüz saatlerinde görüntülendi. Zemininde çökme olan binanın dış cephesinde çatlaklar olduğu görüldü. Boşaltılan 2 binayla ilgili yetkililerin çalışması sürüyor.

Yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Abdullah Tokat, "Nedenini biz de sahiplerinden öğrendik. Muhtemelen ifadelerine göre çökme olmuş içerde. Ciddi bir şey var ki baya da korkmuşlar. Kendileri bu konuda bu konuda bu kadar hassasiyet gösterdiler. Hemen bilgi vermişler belediyeye. Belediye ekipleri de gelmiş durum değerlendirmesi yapmışlar. Neticesinde de bu gerekli tedbiri almışlar. Şu an içeride kimse oturmuyor. Bundan sonrası içinde ne karar verilecek bilemiyoruz" dedi.

"Buralar gecekondu yapılmıştı"

Binaların temeli olmadığını söyleyen Tokat, "Direk yok, hiçbir şey yok. 45 yıllık binalar artık bunların zamanı geldi. Her şeyin bir ömrü var. Temel yok, binalar eğreti. Daha doğrusu buralar gecekondu yapılmıştı. Ben 65 yıldır burada oturuyorum. Gecekondu temellerinin üzerine bu katlar yapıldı. Bir temel olsa amenna. En ufak bir sarsıntıda bugüne kadar bir şey olmadıysa binaların birbirine yaslanmasından olmamıştır. Ne diyelim Allah korumuş" diye konuştu.

"Tedbir almakta fayda var"

Binalar hakkında bilgi veren Tokat, "Yani bu şartlarda bu binaların ayakta durması çok zor. İhmalin sonu facia olur. Deprem ihtimali her zaman mevcut ülkemizde. Dolayısıyla her türlü kötü sonuç olabilir. Tedbir almakta fayda var. Hane sahipleri de bu hassasiyeti göstermiş teşekkür etmek gerek onlara da" diye konuştu. - İSTANBUL