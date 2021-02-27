Zeytinburnu'nda pazardan dönen yaşlı kadını gasp eden kişi yakalandı
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Zeytinburnu'nda pazardan dönen yaşlı kadını gasp eden kişi yakalandı

27.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 27.02.2021 09:12
Zeytinburnu'nda pazardan dönen yaşlı kadını gasp eden kişi yakalandı

ZEYTİNBURNU'nda, 20 yaşındaki Afganistan uyruklu Z.S., pazardan dönen yaşlı kadını takip ettikten sonra dövüp gasp etti.

ZEYTİNBURNU'nda, 20 yaşındaki Afganistan uyruklu Z.S., pazardan dönen yaşlı kadını takip ettikten sonra dövüp gasp etti. Yaşlı kadını takip anları güvenlik kamerasına yansıyan gaspçı yakalanarak tutuklandı.

Olay, 4 Aralık 2020'de Zeytinburnu'nun Nuripaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. isimli yaşlı kadın pazardan eve döndüğü sırada, peşine Afganistan uyruklu Z.S. peşine takıldı. B.K. yaşadığı apartmana girdiği anda arkasından gelen Z.S., bina içinde kadını darp edip, ardından cep telefonunu çalarak kaçtı. Yaşananları gören bir vatandaş durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından Z.S.'yi yakalamak için çalışmalara başladı.

POLİS EKİPLERİ EVİNDE YAKALADI, SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası çalışmalarında Z.S.'nin, aynı sokakta bir apartmana girdiği ve bu apartmanda yaşadığını tespit etti. Ulaşılan bilgileri değerlendiren polis ekipleri, yaptıkları baskında Z.S.'yi evinde yakaladı. Şüpheli verdiği ifadede suçunu itiraf edip, telefonu bir sokak satıcısına sattığını söyledi. Sokak satıcısı M.A.'ya da ulaşan polis ekipleri, telefonu alarak yaşlı kadına iade etti.

Gözaltına alınan M.A., "Suç eşyasını satın almak" suçlaması ile sevk edildiği adliyede ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gasp şüphelisi Z.S. polis merkezindeki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Zeytinburnu'nda pazardan dönen yaşlı kadını gasp eden kişi yakalandı
Zeytinburnu'nda pazardan dönen yaşlı kadını gasp eden kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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