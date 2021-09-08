Zeytinburnu'nda kaza yapan motosikletteki 2 kişi öldü
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Zeytinburnu'nda kaza yapan motosikletteki 2 kişi öldü

Zeytinburnu'nda kaza yapan motosikletteki 2 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Zeytinburnu'nda bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 Kara Yolu Edirne istikametine giden, 06 HPP 54 plakalı motosiklet, Cevizlibağ mevkisinde kontrolden çıkarak metrobüs bariyerlerine çarptı.

Motosiklette bulunan Mehmet Cemal Akıl ile Gültekin Dönmez yola savruldu. Kazada Akıl'ın kafası koparken Dönmez de ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yaklaşık 500 metre savrulan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, motosikletin sürücüsünü belirlemek için MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cesetler, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, cesetlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada, görgü tanıkları, motosikletin sürücüsünün "makas attıktan" sonra kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptığını ifade etti.

Zeytinburnu'nda kaza yapan motosikletteki 2 kişi öldü
Zeytinburnu'nda kaza yapan motosikletteki 2 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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