Zeytinburnu'nda bir temizlik görevlisi bina yıkılmadan önce çevredekileri uzaklaştırmış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Zeytinburnu'nda bir temizlik görevlisi bina yıkılmadan önce çevredekileri uzaklaştırmış

İhlas Haber Ajansı / HALİL ENES SUCU - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda bir temizlik görevlisi bina yıkılmadan önce çevredekileri uzaklaştırmış Temizlik görevlisi, yıkımın ardından da yaklaşık 40-50 kişiyi enkaza yaklaştırmadığını söyledi Zeytinburnu'nda bir temizlik görevlisinin 5 katlı binanın yıkılmasından kısa süre önce çevredeki...

Zeytinburnu'nda bir temizlik görevlisi bina yıkılmadan önce çevredekileri uzaklaştırmış

Temizlik görevlisi, yıkımın ardından da yaklaşık 40-50 kişiyi enkaza yaklaştırmadığını söyledi

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir temizlik görevlisinin 5 katlı binanın yıkılmasından kısa süre önce çevredeki vatandaşları uyararak olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

Dün, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde önceki gece gelen sesler üzerine boşaltılan 5 katlı bir bina sabah saatlerinde yıkılmış, olay şans eseri ucuz atlatılmıştı. Bina yıkılmadan kısa süre önce çevrede çalışan Zeytinburnu Belediyesi temizlik görevlisi Yusuf Yağan'ın olası bir faciayı önlediği öğrenildi. Bina yıkılmadan çevresinde bulunanları uyaran ve yıkımın ardından da görevli ekipler gelene kadar çevrede güvenlik önlemi almaya çalışan Yağan, "Aşağı yukarı 40-50 kişiyi enkazın önüne yaklaştırmadım" ifadelerini kullandı.

"Saat 10.20 sıralarında bir çatırtı sesi geldi"

Sabah saatlerinde binanın önünde çalıştığını söyleyen Yağan, "Saat 10.20 sıralarında bir çatırtı sesi geldi. Bir baktım bina geliyor. Tabi kaçtım ben. Bir araç geliyordu. 'Gelme!' diye bağırdım. Onu yönlendirdim gelmedi, yolunu değiştirdi. Ondan sonra bina 2-3 saniye içerisinde yerle bir oldu. Tabi ben de o sıra koştum, toz duman şekilde. Aradan 10 dakika geçti. Toz duman gidince o enkazın üzerine çıktım, 'Kimse var mı?' diye bağırdım. Tabi ses çıkmayınca o esnada görüntü çekmek istiyordum telefonum da düştü, o enkazın içerisinde kaldı. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Onlara teslim ederek çekildim. Aşağı yukarı 40-50 kişiyi enkazın önüne yaklaştırmadım" dedi.

Zeytinburnu'nda bir temizlik görevlisi bina yıkılmadan önce çevredekileri uzaklaştırmış
Zeytinburnu'nda bir temizlik görevlisi bina yıkılmadan önce çevredekileri uzaklaştırmış
Zeytinburnu'nda bir temizlik görevlisi bina yıkılmadan önce çevredekileri uzaklaştırmış
Zeytinburnu'nda bir temizlik görevlisi bina yıkılmadan önce çevredekileri uzaklaştırmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ENES SUCU

Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı
Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Tarkan Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zeytinburnu'nda bir temizlik görevlisi bina yıkılmadan önce çevredekileri uzaklaştırmış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:42:18. #1.14#

title