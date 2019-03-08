Zeytinburnu'nda Arısoy'a Diyarbakırlılardan Tam Destek

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, 'Diyarbakırlı Hemşehri Buluşması' programında Diyarbakırlılardan tam destek aldı. Arısoy, "Bundan önce alınmış bütün oyların üzerine çıkmak hepimizin gayreti ile mümkün olacak" dedi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Arısoy, eşi Hatice Arısoy ile birlikte AK Parti Kadın Kollarının Regaip Kandili vesilesiyle 58. Bulvar Caddesi'nde düzenlediği lokma dağıtım programına katıldı. Kentsel dönüşüm konusunda sorun yaşayan Veliefendi İşçi Blokları sakinleri ile de bir araya gelen Ömer Arısoy, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı partnerliğinde sorunun çözüme kavuşturulabileceğini ifade etti.

Tüm Samsunlular Derneğine de ziyarette bulunarak vatandaşların sorularını yanıtlayan Arısoy, ayrıca Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Diyarbakırlı Hemşehri Buluşması' programına katıldı. Meclis üyesi adaylarının tanıtımının yapıldığı programa yüzlerce Diyarbakırlı katıldı. Diyarbakırlılardan tam destek alan Ömer Arısoy, "İnşallah bundan önce alınmış bütün oyların üzerine çıkmak hepimizin gayreti ile mümkün olacak" dedi. Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nin önünde toplanan kalabalık meşaleler yakarak Arısoy'u uğurladı.

Gün boyu katıldığı programlarda Arısoy'a AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve ilçe teşkilatı üyeleri eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA