Zeytinburnu'nda 23 personele arama kurtarma sertifikaları verildi
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Zeytinburnu'nda 23 personele arama kurtarma sertifikaları verildi

Zeytinburnu'nda 23 personele arama kurtarma sertifikaları verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ekiplerinin üçüncü seviye sertifikaları verildi.

Zeytinburnu'nda Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ekiplerinin üçüncü seviye sertifikaları verildi. 23 personel 1, 2 ve 3. seviye arama kurtarma eğitimleri aldıktan sonra sertifikalarını almaya hak kazandı.

İstanbul'da Afet Yönetim Merkezi hazırlayan ilk ilçe olan Zeytinburnu Belediyesi, arama kurtarma eğitimi alan 23 personeline sertifikalarını verdi. 1, 2 ve 3. seviye arama kurtarma eğitimlerini alan ekiplere sertifikalarını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz takdim etti. Sertifikalarını almaya hak kazanan ekipler arama kurtarma faaliyetlerinde görev alabilecek.

"Zeytinburnu Belediyesi İstanbul'da Afet Yönetim Merkezi hazırlayan ilk ilçe olmuştu"

Sertifikaları dağıtan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu Belediyesi İstanbul'da Afet Yönetim Merkezi hazırlayan ilk ilçe olmuştu. Kaymakamlığımızla ve AFAD koordinasyonuyla deprem de ya da afette görev ifa edecek bir merkezi hazır etmiştik. Biz o merkezin hazır oluşunu Zeytinburnu'nda afete hazırlık anlamında bir başlangıç saydık. O tarihten itibaren de İstanbul AFAD Zeytinburnu'nu afete hazırlık anlamında bir pilot bölge ilan etmişti. Hatırlanacağı üzere bu merkezimize İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da ziyaret etmişti. Bugün AFAD ile bu eğitim merkezinde Zeytinburnu'nda oluşturduğumuz arama kurtarma ekibimizin üçüncü seviye sertifikalarını bugün takdim ettik. Zeytinburnu Belediyesi'nin 23 personeli 1, 2, 3. seviye arama kurtarma eğitimlerini aldılar, bugün de sertifikalarını aldılar" şeklinde konuştu - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda 23 personele arama kurtarma sertifikaları verildi
Zeytinburnu'nda 23 personele arama kurtarma sertifikaları verildi
Zeytinburnu'nda 23 personele arama kurtarma sertifikaları verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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