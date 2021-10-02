Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin yeni sezonu açıldı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - ? Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin (ZKSM) yeni sezonu açıldı. Sanat Merkezi'nin yeni sezonunda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ' Ekim ayı sanatın başlangıç ayıdır. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi güzel hizmetlere vesile oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) açacağız' dedi.

Hattat sanatçısı Mehmed Özçay'ın 'Ağaç Portreleri' fotoğraf sergisiyle açılışı gerçekleşen sanat merkezinin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ve çok sayıda davetli katıldı.

'EKİM SANATIN BAŞLANGIÇ AYIDIR'

2008-2009 yılında itibaren Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi güzel hizmetlere vesile olduğuna değinen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Kültür sanat dostlarını bir araya getiren belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Katkı sağlayan tüm kültür sanat insanlarımızı tebrik ediyoruz. Ekim ayı sanatın başlangıç ayıdır. 29 Ekim İstanbul'da ve tüm Türkiye'de büyük bir heyecan yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve yakın ilgileri ile Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ekibiyle beraber canı gönülden çalışmasıyla İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Cumhuriyet Bayramı'nda şehrimizde arzı endam edecek. Bizleri bu güzel sergide belediye başkanı Ömer Arısoy'a, sayın kaymakama ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

ARISOY: ZEYTİNBURNU KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ TÜRKİYE'NİN KÜLTÜR İKLİMİNE KATKI SAĞLIYOR

Açılış töreninde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise 'Kültür sanat sezonumuzu açıyoruz. Sezonu uluslararası üne sahip hat sanatçımız Mehmet Özçay'ın fotoğraf sergisiyle başlatıyoruz. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi birçok etkinlikle Türkiye'nin kültür iklimine katkı sağlamış bir mekan. Bu yıl Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan 'Zeytinburnu Kitapçısı'nı hayata geçirdik. Ekim ayında ilk programımızı gerçekleştireceğiz. 23 branşta kültür sanat kurslarımızın kayıtları açık. İlçemizde özel etkinlikler düzenleyeceğiz' diye konuştu.

'DOĞAYI GÖZLEMLEMEK BANA ZEVK VERİYOR'

Ağaç portreleri sergisinin spontane geliştiğini anlatan hattat sanatçısı Mehmet Özçay da ' Fotoğrafları her şeyden önce kendim için çekiyorum. Doğayı çok seviyorum. Doğayı gözlemlemek bana çok keyif veriyor. En mutlu anlar doğada olduğum zamanlar diyebilirim' dedi.

Açılışın ardından İstanbul Modern Folk Müziği topluluğu da konser verdi.

KÜLTÜR VE SANATA YÖN VEREN 2 İSİM ZKSM'DE PANELLE ANILACAK

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, bu yıl yeni seminer ve söyleşi serileri vasıtasıyla; Prof. Dr. Ömer Türker, Cemal Şakar, Samed Karagöz, Asım Öz, Murat D. Çekin, Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Prof. Dr. Haşim Şahin, Zeynep Arkan, Dr. Olcay Aydemir ve Doç. Dr. Murat Şentürk'ü dinleyicilerle buluşturacak.

Merkezefendi'de açılacak Zeytinburnu Kitapçısı'nda Zeynep Türkoğlu; her ay birbirinden kıymetli bir yazarı yeni kitabı vesilesiyle misafir edecek. Ayrıca kültür ve sanatın muhtelif alanlarında düşünen, üreten ve anlatan birçok isim de sezon boyunca ZKSM'de ağırlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Koro ve Toplulukları, Merkezefendi Darul Kurrası'nda gerçekleşecek olan nağmedar dinletileri ile müzikseverlerle buluşacak.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, ekim ayında hem Hattat Halim Özyazıcı'yı hem de Şair Attila İlhan'ı anma paneli düzenleyecek.

8 Ekim Cuma günü saat 18.30'da Kazlıçeşme Sanat'ta Halük Perk Araştırma Merkezi Koleksiyonu'nda yer alan envanterlerden oluşan 'Hattat Halim Özyazıcı Hayatı ve Sanatı Sergisi' sanatseverlerle buluşacak. Serginin ardından ZKSM'de saat 20.00'de 'Hattat Halim Özyazıcı Anma Paneli' düzenlenecek. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Hüsrev Subaşı'nın yapacağı panelde, Hattat Hasan Çelebi, Prof. Dr. Süleyman Berk ve Prof. Dr. Fatih Özkafa konuşmacı olarak yer alacak. Vefatının 16'ncı yılı münasebetiyle 30 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da gerçekleşecek 'Attila İlhan Anma Paneli'nin oturum başkanlığını Prof. Dr. Yakup Çelik üstlenecek. Dr. Öğr. Üyesi Hale Sert, Doç. Dr. Mehmet Samsakçı, Yazar Hayriye Ünal ve Yazar Hüseyin Etil de konuşmalarıyla panelde yer alacak.

ZKSM SAHNESİ TİYATROSEVERLERİ BEKLİYOR

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi sahnesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları'nın yetişkin ve çocuk oyunlarını, Zeytinburnu izleyicisiyle buluşturmaya bu sezon da devam edecek. Devlet Tiyatroları ve özel tiyatroların hazırladığı çocuk oyunları ise her pazar küçük sanatseverlerle buluşacak. Çocuk ve yetişkin tiyatrolarının yanı sıra haftanın her günü çocuk filmleri de ZKSM'de gösterimde olacak.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ETKİNLİKLER ONLINE OLARAK YAYINLANDI

Geçtiğimiz dönem pandemi sebebiyle sadece yarım sezon izleyici katılımıyla gerçekleşen ZKSM etkinliklerinde toplam 3 bin 49 kişiye hizmet verildi. Pandemi sonrasında ise ZeytinburnuKSM Youtube kanalından yapılan canlı yayınlarla etkinlikler izleyiciyle buluştu.

ZKSM etkinlik programında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları'nın yanı sıra Güzel Sanatlar Koro Toplulukları'na da yer verildi. Tasavvuf, edebiyat, düşünce, felsefe, müzik tarihi, matbuat tarihi konularında alanında uzman kişiler tarafından aylık seminer ve söyleşiler gerçekleştirildi.