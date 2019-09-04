Zeytinburnu 9. Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

04.09.2019 09:07

Dereceye girenlerin toplamda 35 bin TL ile ödüllendirileceği yarışmaya başvurular 10 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek.

Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle bu yıl 9'uncusu organize edilen Zeytinburnu Geleneksel Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı. Zeytinburnu'nu en iyi anlatan fotoğrafların kıyasıya mücadele edeceği yarışmada toplamda 35 bin TL para ödülü dağıtılacak. Her yıl olduğu gibi bu sene de amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Zeytinburnu'nun herhangi bir bölgesinde çekilmiş, renkli veya siyah-beyaz fotoğraflarla en iyi görüntü ve kompozisyonu aktarmak için yarışacaklar.

Ünlü Foto Muhabiri Coşkun Aral'ın seçici kurul üyeleri arasında yer alacağı jüride; İsmail Küçük, Murat Gür, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz gibi usta fotoğraf sanatçıları da yer alacak.

Zeytinburnu'nu En İyi Anlatan Kareler Yarışacak

Fotoğrafların Zeytinburnu'nu anlatan karelerden oluşması zorunluluğu olan yarışmaya her fotoğrafçı maksimum 4 adet eserle katılım gösterebilecek. Katılımların yaklaşık 5 ay boyunca devam edeceği yarışmada birinci 6.000 TL, , ikinci 4.000 TL, , üçüncü 3.000 TL, , Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü sahibi 2.000 TL, 5 adet Mansiyon Ödülü sahipleri 1.000'er TL ve 30 adet Sergilenmeye Değer Eser sahibi ise 500'er TL ile ödüllendirilecek.

20 Ocak 2020 Pazartesi günü sonuçların açıklanacağı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafçılar, ödüllerine 1 Şubat 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek sergi ve ödül töreninde kavuşacak.

Kaynak: Bültenler