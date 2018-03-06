Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Zeytin Dalı Harekatında görevli askerlere yaptıkları ziyaretle ilgili değerlendirmede bulundu.

Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk askerine ve bölge halkına moral vermek için gittikleri Kilis'te, devletin imkanlarını ve gücünü, bunun yanı sıra Türk milletinin misafirperverliğini bir kez daha gördüklerini söyledi.

Moral alarak Çorum'a döndüklerini ifade eden Karadağ, şunları kaydetti:

"Osmanlının sefer yemeği olan İskilip dolmasını, ülkemizin savunmasında Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklerimize 41 kere maşallah demek için 41 kazan halinde ikram ettik. Çorum halkımızın selam ve dualarını ilettik. Moral vermek için gittiğimiz Kilis'te moral alarak geri döndük. Devletimizin imkanlarını, devletimizin gücünü ve Türk milletimizin misafirperverliğini Kilis'te bir kez daha yaşadık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, ülkemizin güvenliği ve mazlumların refaha ulaşması için yürüttüğümüz Zeytin Dalı Harekatımızı başarı ile sonuçlandırmayı nasip etsin."