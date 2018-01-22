Zeytin Dalı Harekatı -Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, PYD/PKK'nın bölgedeki emperyal hayaletlerin çıkarları için çalışan bir çete yapılanması olduğunu belirterek, "Türkiye emperyal siyasetin uzantısı olarak bölgedeki herkes için; başta Kürtler olmak üzere Araplar, Acemler, Türkmenler hepsi için bir tehdit olan bu yapıya karşı bir harekata girişti." dedi.

Bostancı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin terörizme karşı kararlılıkla mücadele edeceğini vurguladı. Meselenin Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı değil, büyüyen güçlü Türkiye düşmanlığı olduğunu ifade eden Bostancı, hiçbir emperyalist gücün bölgede yaşayan Kürtlerin, Arapların, Acemlerin statüsü, devleti ve huzuru diye bir derdinin olmadığını bildirdi.

Bu coğrafyada Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve Acemlerin kaderlerinin ortak olduğuna değinen Bostancı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güneyinde Suriye'nin kuzeyinde bir çete yapılanması söz konusuydu. Bu tür yapılanmalar emperyal siyasetlerin bölgedeki araçları olarak kullanılır. Onlar kendi özerk iradesiyle davranan siyasi yapılar istemezler. Kullanabilecekleri türden, tabiri caizse kendilerine siyaseten korumalık yapacak yapılar isterler. PYD de öyle bir yapı olarak teşekkül etti. Türkiye emperyal siyasetin uzantısı olarak bölgedeki herkes için; başta Kürtler olmak üzere Araplar, Acemler, Türkmenler hepsi için bir tehdit olan bu yapıya karşı bir harekata girişti. Bu coğrafyada Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve Acemlerin kaderleri ortak. Esenliğin ve barışın yegane yolu terörizme karşı çıkmak. Çünkü terörizm emperyal siyasetlerin aracıdır ve kimlikleri ne olursa olsun inancı ne olursa olsun ortak bir esenlik çizgisinde toplanılmalıdır. Türkiye'nin yürüttüğü siyaset budur."

"Bölgedeki emperyal hayaletlerin çıkarları için çalışan bir çete"

PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde kendi yapısını kurarken önce kendi siyasetinde olmayan Kürtlerin kafasına vurduğunun altını çizen Bostancı, "300 bin Kürt'ü Kuzey Irak'a gönderdi. Niçin? Sen benim kafamda değilsin diye. Arapların kafasına vurdu. Arap köylerini talan etti. Çünkü bu çete Kürtler adına hareket etmiyor. Bölgedeki emperyal hayaletlerin çıkarları için çalışan bir çete. Bu coğrafyada yaşayan herkes ancak emperyal hayaletin dışında kardeşleriyle iradelerinin ve geleceklerinin ortak olduğunu unutmaksızın bütün gelişmelere bakmalılar." diye konuştu.

Bostancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan siyasi saldırılara da işaret ederek, Türkiye'nin son 16 yılda 3 kat büyüdüğü ve güçlendiği için, sesi gür çıkan bir ülkenin lideri olduğu için Erdoğan'ın hedef alındığını belirtti. Bostancı, "Türkiye'nin geleceği parlak ama bu gelecek kendi kendine parlamıyor. Yolları hatırlamak lazım. 16 yıl önce Türkiye neredeydi? Onları görmek lazım. Çünkü her gün şehir değişir. Ama insan alışır, kendi hayatına da alışır. Hatırlamak lazım." ifadelerini kullandı.