Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, devletin haklı gerekçelerle başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

Pakdil, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütlerine karşı sınırların güvenliğini korumak ve bölgedeki Suriyelileri baskı ve zulümden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını hatırlattı.

Nevzat Pakdil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Afrin harekatı sahada fiilen başlamıştır." sözlerini takiben başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın, terör örgütü PKK'nın sadece Afrin'deki değil; Fırat'ın doğusundaki emellerine de vurulmuş ağır bir darbe olacağını belirtti.

Türkiye'nin, Afrin harekatıyla, PKK'nın yıllardır üs olarak kullandığı bölgede meşru müdafaa hakkını kullandığına dikkati çeken Pakdil, Afrin bölgesi teröristlerden temizlendiği takdirde, Türkiye'nin güney sınırlarındaki yaklaşık 10 bin kilometrekarelik alanın temizleneceğini ve Doğu Akdeniz'e ulaşmayı hedefleyen PKK'nın planlarının da tamamen engellenmiş olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye meselesinde, sorunları diplomatik, askeri ve sosyal yönden büyük bir kararlılıkla aşama aşama çözüme ulaştırma gayretinde olduğunu vurgulayan Pakdil, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu olağanüstü durumda kendisine, başta milletimiz olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümetimiz tam destek vermektedir." ifadesini kullandı.

Nevzat Pakdil, şunları kaydetti:

"Milletimizin, bütün kurumlarının da elbirliği ile verdiği desteği ve 80 milyon vatandaşımızın tamamının kenetlendiğini görmek hepimiz için iftihar vesilesidir.

Türk Parlamenterler Birliği üyeleri olarak bizler de bu asil milletin bir parçası olarak, devletimizin haklı gerekçelerle başlattığı bu operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörü ve talimatlarıyla başlatılan bu operasyonun planlandığı şekilde amacına ulaşmasını diliyor ve Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Bütün dualarımız şanlı ordumuzla beraberdir. Harekata katılan ve katılacak olan silahlı kuvvetlerimizin her rütbedeki değerli mensuplarına Yüce Allah'tan muvaffakiyet diliyor ve salimen görevlerini tamamlayıp evlerine dönmelerini nasip etmesini temenni ediyoruz.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılarımıza şifa ve gazilerimize saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz."