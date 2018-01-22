MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin'den sonra Menbiç'e kadar uzatılması ve koridorun genişletilmesinin sınırlar açısından faydalı olacağı kanaatinde olduklarını bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini kaydetti.

Şerefli Türk Ordusunun sınırların güvenliğini sağlamak ve vatanın bütünlüğünü korumak için söz konusu harekata başladığını belirten Tekin, "Tarihimizin milletçe bize yüklediği misyon gereği bölgemizde karanlık senaryolar yazan sömürgeci küresel güçlerin oyunlarını bozmak, ABD ve batı destekli PKK, PYD, YPG, DAEŞ gibi katil teröristlerin yuvalarını yıkmak adına başlattığı haklı meşru ve hatta gecikmiş Afrin Harekatını sonuna kadar destekliyor, kahraman Mehmetçiklerimizin her şart ve koşulda destekçisi ve duacısı olduğumuzu dost düşman herkesin çok iyi bilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2012 yılında yapmış olduğu bir açıklamada söz konusu harekatın yapılmasını söylediğini anımsatan Tekin, açıklamasında şunları kaydetti:

" Milliyetçi Hareket Partisi olarak Zeytin Dalı Harekatını doğru buluyoruz. Türk'ün gücünü Türk düşmanlarına gösterilmesi açısından hükumetimizin bu haklı tavrını da sonuna kadar destekliyoruz. Hatta bu harekatın Afrin'den sonra Menbiç'e kadar uzamasının ve koridorun genişletilmesinin sınırlarımız açısından da faydalı olacağı kanaatindeyiz. Türkiye için hayati önem taşıyan bu harekata karşı çıkan, bu doğru tavrı sorgulayan, Türk Ordusunun kahramanca harekatını küçümseyen, sulandıran, akıllarınca çarpıtmaya çalışarak sinsice algı oluşturmaya kalkan, PKK, PYD, YPG, DAEŞ ve FETÖ işbirlikçisi ABD ve küresel güçlerin gayri meşru çocukları, siyasetçisi, sanatçısı, sözde aydın yazar ve gazeteci geçinen hainlikte sınır tanımayan zevatları da bu vesile ile bir kez daha Türk milletini yakından tanıma fırsatı bulduğunu da belirtmek istiyorum.

Bu zevatların ihanetleri hafızalarımızda silinmemek üzere yerini alacaktır. Son olarak Harekata katılan tüm kahraman Mehmetçiklerimizi Allah'a emanet ediyor, Milletçe sağ salim zaferle dönmelerini bekliyoruz."