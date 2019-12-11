Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı: Yerimi doldurmaya çalışmışsın
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Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı: Yerimi doldurmaya çalışmışsın

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın paylaştığı çökmüş tuğla görselinin üzerinde yazılı olan "Yerimi doldurmaya çalışmışsın" paylaşımı Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.

11.12.2019 22:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:15
Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı: Yerimi doldurmaya çalışmışsın

Ünlü televizyoncu , 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenmiş, 2016 yılında da boşanmıştı. Boşanma nedeni ise ile birlikte olmasıydı.

"BÜYÜK PİŞMANLIK"

Şeyma Subaşı'nın kendi youtube kanalında yaptığı açıklamalar twitter da trend topic oldu. Sosyal medyada bir çok kullanıcı "Acun Ilıcalı böyle olacağını bilse Şeyma Subaşı evlenmezdi. Büyük pişmanlık" şeklinde yorumlarda bulundu.

"YERİMİ DOLDURMAYA ÇALIŞMIŞSIN"

18 yaşından 28 yaşına kadar hayatının en muhteşem yaşlarını Acun Ilıcalı'ya adadığını söyleyen Şeyma'nın videoları sosyal medyada konuşulurken Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın instagram hikayesinde paylaştığı çökmüş tuğla görselinin üzerinde yazılı olan "Yerimi Doldurmaya Çalışmışsın"paylaşımı Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.

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