ZEYNEP TUĞÇE BAYAT VE CANSEL ELÇİN DÜNYA EVİNE GİRDİ Oyuncu Cansel Elçin, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile dünya evine girdi.

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin çifti 2,5 yıllık birlikteliklerini dünya evine girerek taçlandırdı. Gönülçelen dizi setinde tanışan ancak yıllar sonra tekrar denk gelerek birbirlerini tiyatro oyunlarına davet etmeleri ile başlayan aşklarını, Narköy Ekolojik Oteli'nde açık havada gerçekleşen sade bir törenle evliliğe dönüştürdüler. Kaynak: Snob Magazin