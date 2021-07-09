Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında? Zeynep Tuğçe Bayat dizileri!
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Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında? Zeynep Tuğçe Bayat dizileri!

Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında? Zeynep Tuğçe Bayat dizileri!
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Türk oyuncu, yönetmen ve senarist Cansel Elçin ile evli olan Zeynep Tuğçe Bayat birçok dizi projede yer aldı. Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında? Zeynep Tuğçe Bayat dizileri!

Mutlu evlilikleri ile sevilen Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat pandemi döneminde kendi çektikleri kısa filmi paylaştı. Peki, Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında? Zeynep Tuğçe Bayat dizileri!

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

Mersin'de dünyaya gelen genç ve güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.

Kamera karşısına ilk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan Arka Sıradakiler isimli dizi ile geçti. Dizi, yeni atandığı lisede öğrencilerinin problemlerini çözmeye çalışan bir öğretmenin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde Bülent Emin Yarar, Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk ve Fırat Çöloğlu yer aldı. Daha sonra ise Gönülçelen isimli dizide Nevra karakterini canlandırdı. Dizi, İstanbul'un varoş semtlerinden birinde yaşayan Hasret ile yüksek zümreye aile Murat'ın yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde Tuba Büyüküstün, Cansel Elçin ve Onur Saylak yer aldı.

2011'de Yıldız Masalı isimli dizide Pelin karakterini canlandırdı. Dizi, şarkı söyleyerek ünlü olmak isteyen üç kafadar genç kızın yaptıkları bir kaçamak sayesinde ünlü olmalarını ve sonrasında yaşanılanları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Gökhan Özen, Beren Demirkaya, Nora Tokhosepyan ve Zeynep Tuğçe Pelin yer aldı. 2014'te Ah Neriman isimli dizide Yeşim karakterini canlandırdı. Dizi, eski mahallesini yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle dönen Neriman isimli bir kadın ve kızlarının yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde Perran Kutman, Tarık Ünlüoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Zeynep Tuğçe Bayat ve Burak Satıbol yer aldı.

2015'te Çilek Kokusu isimli gençlik dizisinde Gonca karakterini canlandırdı. Dizi, bir tatil beldesinde yolları kesişen üç gencin İstanbul'da yeninden karşılaşmalarını ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Demet Özdemir, Yusuf Çim ve Ekin Mert Daymaz yer aldı.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT DİZİLERİ

Seviyor Sevmiyor- 2016

Çilek Kokusu-2015

Ah Neriman -2014

Yıldız Masalı – 2011

Gönülçelen-2010

Arka Sıradakiler -2009

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Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında? Zeynep Tuğçe Bayat dizileri! - Haberler
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